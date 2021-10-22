Her yönüyle "Gelecek" Ele Alındı

Sempozyumda konuşmacılar düzenlenen beş oturumda, tarım ve turizm sektörleri başta olmak üzere kurum, kuruluş ve şirketlerin gelecekle ilgili öngörülerini anlatırken, pandemi döneminde yaşanan tecrübelerini de katılımcılara aktardı. Programın açılış konuşmalarını ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, KalDer Başkanı Yılmaz Bayraktar ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker yaptı.

Dijital ve Yeşil Dönüşüm Bir Zorunluluk

Toplantıda konuşan ATSO Başkanı Davut Çetin, dünyanın dijital ve yeşil dönüşümle birlikte hızla değiştiğini belirterek şunları söyledi:"Dünya hızla değişiyor, bu değişimin bir adı dijital dönüşüm, diğer adı yeşil dönüşüm. Yeşil dönüşüm sürdürülebilirlik olarak bir hedef olmanın ötesinde bir zorunluluk, ama aynı zamanda insanlığı geliştirecek, refahı artıracak bir zorunluluk. Artık antroposen çağına girdiğimizi, yani yeryüzünün kaderinin bizim ürettiğimiz karbon emisyonuna bağlı olduğunu biliyoruz. Aslında pandemi ve bu yaz yaşadığımız yangın felaketi yeniçağın sinyalleridir. Pandemi bize işletmelerde dijitalleşmenin, krizlere dirençli olmanın, çevikliğin önemini gösterdi. Yangın bize artık daha fazla göreceğimiz doğal afetlere ve iklim değişikliğine hazırlanmamız gerektiğini öğretti."

Dijital Rekabetçilikte 40'lı Sıralardayız

Paris İklim Anlaşması'nın onaylanmasının ülkemiz adına olumlu bir gelişme olduğunu kaydeden Davut Çetin sözlerini şöyle sürdürdü: "İklim değişikliği veya yeşil dönüşümle dijital dönüşümün birlikte ele alınması gerekiyor, çünkü yeni ekonomide hem yeşil hem dijital ekonomi. Türkiye'nin bu iki konuda dünyadaki yerinin iyileşmesi gerekiyor. Dijital rekabetçilik sıralamasında dünyada 40'lı sıralardayız, orta durumdayız. Sürdürülebilirlik alanında ise bazı endekslerde 70'lerde, bazılarında 90'larda görünüyoruz. Bu iki konuyu siyasetçilere, hükümete iyi anlatmak gerekiyor. Bunları KOBİ'lere ve çalışanlara iyi anlatmak gerekiyor."

ATSO'nun Dijital ve Yeşil Dönüşüm Çalışmaları

ATSO'nun konuyla ilgili yaptığı çalışmaları da katılımcılara aktaran Başkan Davut Çetin, "Biz dijitalleşme konusunu 2016 yılından bu yana çalışıyoruz. Antalya 4.0 projesiyle akıllı-dijital ekonomi ve kent vizyonunu 2018'de yayınladık. Dijitalleşme alanında şu anda tarım, turizmde somut projelerimiz var, sanayide de networking konusunda çalışıyoruz.Yeşil dönüşümü veya çevreci dönüşümü ise geçen yıl, stratejik planımızın en önemli konularından birisi olarak tanımladık. Mühendis Odaları ile birlikte Çevreci Dönüşüm Kurulu oluşturduk. İklim değişikliğine dirençli ekonomi yol haritasını çıkarmayı hedefledik. Su yönetimi, hava kirliliği, atık yönetimi, enerji, döngüsel ekonomi, afet riskleri yönetimi gibi çalışma grupları kurduk. Bu gruplarda üniversitemizden çok sayıda hocamız da bulunuyor. Maalesef resmi kurumların katılımı konusunda biraz gecikme yaşıyoruz, ama önümüzdeki günlerde başlayacağız. Bu konuları ele aldıktan sonra tarımda, turizmde, sanayide, yani sektörlerde çevreci dönüşüm için yol haritası belirlemeye, üyelerimize yol göstermeye, destek olmaya çalışacağız. Kurum olarak da örnek olmak için odamızın elektriğini güneş enerjisinden karşılama yatırımını başlattık. Ayrıca sıfır atık hedefini de koyduk. Dünya Temizlik Günü vesilesiyle de Ormanda cam ve plastik temizliği yaptık. Yani biz Antalya'yız, çevre konusunda gerçekten çok duyarlıyız" şeklinde konuştu.

Toker: Sürdürülebilir Gelecek Gündemde Tutulmalı

Sempozyumda konuşan Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, hızlı sanayileşme ve nüfus artışından kaynaklanan sorunların her geçen gün sürdürülebilir gelecek kavramıyla ilgili alınacak önlemlerin önemini artırdığını kaydetti. Toker, sempozyumla ilgili şunları söyledi: "Sizlerin de bildiği gibi sürdürülebilir gelecek kavramı kendi içerisinde pek çok başlığı barındıran çok geniş bir konu. Bizler Akdeniz Üniversitesi olarak ATSO ve KalDer ile birlikte sürdürülebilir gelecek kavramının daha çok gündemde tutulması, konunun uzmanları tarafından değerlendirmelerinin yapılması ve bu konuda toplumsal bilincin artırılması amacıyla bu sempozyumu düzenlemiş bulunuyoruz. Burada konuşulan konuların, tartışılan fikirlerin ve önerilerin sürdürülebilir gelecek konusunda yeni adımlar atılmasını ve daha yaşanabilir bir dünya için ümit olmasını temenni ediyorum."

Bayraktar: Sürdürülebilirlik Önemli Rol Oynuyor

KalDer Başkanı Yılmaz Bayraktar'da sempozyumda yaptığı konuşmada derneğin sürdürülebilir kalkınma konusunda yaptığı çalışmaları anlattı.

Ülkelerin geleceğinde ve şirketlerin kurumsallaşma yolculuğunda sürdürülebilirliğin önemli bir rol üstlendiğini söyleyen Bayraktar şunları kaydetti: "KalDer kurulduğu 1990 yılından beri sürdürülebilir iş ve yaşam kalitesine yön vermede değişime ve dönüşüme liderlik etmektedir. Türkiye'nin farklı bölgelerinde faaliyetlerini sürdüren derneğimiz, Kurumları EFQM Modeli ile tanıştırıyor olması nedeniyle, bizleri diğer sivil toplum kuruluşlarından ayırmaktadır.EFQM modeli, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı'nın oluşturduğu bütünsel bir bakış açısı sağlayarak yönetim araç ve tekniklerin uyum içerisinde nasıl kullanılabileceği konusunda kuruluşlara yardımcı olan bir dönüşüm modeli.Bu model kuruluşlara sürdürülebilir değer yaratma yolculuğunun neresinde olduklarını göstererek kuruluşların başarıyı elde etmelerine yardımcı olmakta. Bizim amacımız da bu modeli temel alarak bir yönetim sistemini bir düşünce kalitesini ortaya koymak, bunun yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak. Bu kapsamda Sürdürülebilirlik Yönetim Komitesi'ni geçtiğimiz ay kurduk ve uygulamalarına başladık. Komitelerdeki uzman üyelerimiz bu modelin içerisinde olan BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma amaçlarına ulaşması için öncü rol üstlenmekte."

Sempozyumda daha sonra yapılan "Testi Kırılmadan: Sürdürülebilirlik" oturumunda; KalDer Üyesi Ali Gizer ve Boğaziçi Üniversitesi İklim Politikaları Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, "VUCA Dünyasında Yönetim" oturumunda; Yönetim Danışmanı Celal Seçkin'in moderatörlüğünde SOCAR Türkiye İş Süreçleri ve Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü Dr. Ömer Özkan, Bosch Mühendislik Elektrik ve Yazılım Sistemleri Müdürü Haluk Gözüyılmaz, KalDer Eğitmeni Aykut Alp Yılmaz, Pandemide Kurumsal Yılmazlık: Turizm (Resilience) oturumunda; Akdeniz Üniversitesi Kurumsal Gelişim ve Kalite Koordinatörü Cem Sakarya moderatörlüğünde Maxx Royal Montgomerie Golf Clup Genel Müdürü ve ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Şahin, Calista Luxury Resort Genel Müdürü Ali Kızıldağ, Aska Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Aslan ve Delphin Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Cömertoğlu, Organik Tarım konulu özel oturumda da Kara Oklar Ekolojik Yaşam Çiftliği Sistem Lideri Orhan Aztekin katılımcılara alanlarındaki konularda görüşlerini anlattı.

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