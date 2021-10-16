Tarihi gölgeleyen 7 katlı bina saniyeler içinde böyle yerle bir oldu - Haberler
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Tarihi gölgeleyen 7 katlı bina saniyeler içinde böyle yerle bir oldu

İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Haberler | Güncel

Tarihi gölgeleyen 7 katlı bina saniyeler içinde böyle yerle bir oldu Bursa'da Ulucami ve hanlar bölgesi civarındaki 7 katlı binanın yıkım anı havadan drone ile görüntülendi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: "Depreme dayanıklı olmayan binalar peynir kalıbı gibi yıkılıyor" "Biz...

BURSA (İHA) - Tarihi gölgeleyen 7 katlı bina saniyeler içinde böyle yerle bir oldu

Bursa'da Ulucami ve hanlar bölgesi civarındaki 7 katlı binanın yıkım anı havadan drone ile görüntülendi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:

"Depreme dayanıklı olmayan binalar peynir kalıbı gibi yıkılıyor"

"Biz sadece Hanlar Bölgesi'nin ve Ulucami'nin siluetini bozan kötü binaları yıkmadık. Bitişik nizam olmasa, ufak bir depremde ayakta kalmayacak binaların çok sağlıklı bir kentsel dönüşümünü yapıyoruz"

BURSA - Bursa'nın geleceğine damga vuracak Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi kapsamında ana caddeye cephe 7 katlı bir binanın da yıkımı gerçekleşti. Saniyeler içinde yerle bir olan 7 katlı bina, havadan ve farklı açıdan görüntülendi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Biz sadece Hanlar Bölgesi'nin siluetini bozan kötü binaları yıkmadık. Bitişik nizam olmasa, ufak bir depremde ayakta kalmayacak binaların çok sağlıklı bir kentsel dönüşümünü yapıyoruz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Ulucami ve 600 yıllık tarihi hanlar ve çarşılar bölgesini gün yüzüne çıkaracak dönüşüm projesi kapsamında, tarihi yapıların önüne sonradan inşa edilen binaları birer birer yıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda 200 milyon liradan fazla kamulaştırma bedeli ödendi.

Geçtiğimiz günlerde 5 katlı bir binanın ardından bugün Pirinç Han'ın hemen önünde Zafer Plazaya bitişik haldeki 7 katlı bir binanın yıkımına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da katıldı. Binanın yıkımı drone ve farklı açılardan çekilen kameralarla görüntülendi.

Yıkım esnasında trafik kısa süreliğine kapatılırken, konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aktaş, "Bursa'da tarih gün yüzüne çıkıyor. Osmanlının çınarı Bursa tarihi değerleriyle tekrar ayağa kalkıyor. Hanlar bölgesi 14. Yüzyılda başlanıp, 16. Yüzyılda mütekamil hale gelen için han, bedesten çarşı, Uucami ve camiler, alışveriş mekanları, türbe ve okullarıyla 480 dönümlük alanda yaşanılası bir alandır. Bursa'nın Osmanlı'nın kurulduğu, eski şehir diye tabir ettiğimiz bu alanı ihya çalışmaları, hızlı bir şekilde devam ediyor. Daha önce duyurduğumuz proje gereği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un destekleriyle bir taraftan kamulaştırma çalışmaları devam ederken, normal hayat akamete uğramadan yıkımları gerçekleştiriyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"Depreme dayanıklı olmayan binalar peynir kalıbı gibi yıkılıyor"

Öncelikle, İş-Kur, Merkez Bankası ve Kızılay binalarıyla yıkıma başladıklarını belirten Aktaş, "Şimdi artık kamulaştırdığımız kişilere ait binalarla devam ediyoruz. Ekipler bu hafta 5 katlı ve 7 katlı 2 binayı daha yıktılar. Diğer yıkımlar da kısa sürede gerçekleşecek. Biz sadece hanlar bölgesinin siluetini bozan kötü binaları ortaya çıkarmadık. İnanın insanlara çok büyük iyilik yaptığımızı düşünüyorum. Yıkım esnasını görmüş olsalar, birkaç kolona dokunulduğunda binaların bir peynir kalıbı gibi nasıl yıkıldığını anlayacaklar. Bizden binaları, kat kat yıkalım gibi bir talepte bulunulmuştu. Ancak binanın birkaç köşesine ellediğinizde binaların yerle bir olduğunu görüyoruz. Bitişik nizam binalar olmasa, ufak bir depremde ayakta kalması mümkün değil. Çok sağlıklı bir kentsel dönüşüm yaptığımız ortadadır" dedi.

"3 bin 600 metrekalik alan ortaya çıktı"

Bugüne kadar 28 bina yıkarak 3 bin 600 metrekarelik bir alan ortaya çıkardıklarını ifade eden Aktaş, "Kamulaştırma ve yıkım çalışmalarımız program dahilinde devam edecek. Ulucami'ye kadar alanı komple ortaya çıkarmış olacağız. Modern, gelişen, sanayileşen bir Bursa var. Ama Osmanlı'ya başkentlik etmiş Bursa'yı tarihiyle de ayağa kaldırma devam ediyor" şeklinde konuştu.

Tarihi gölgeleyen 7 katlı bina saniyeler içinde böyle yerle bir oldu

Tarihi gölgeleyen 7 katlı bina saniyeler içinde böyle yerle bir oldu

Tarihi gölgeleyen 7 katlı bina saniyeler içinde böyle yerle bir oldu

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Tarihi gölgeleyen 7 katlı bina saniyeler içinde böyle yerle bir oldu
İhlas Haber Ajansı / Abdullah Çibir - Son Dakika Haberleri
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