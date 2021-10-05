Hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın bulundu

Denizli'nin Tavas ilçesinde hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın evinde 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Tavas ilçesinde hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın evinde 3 kilometre uzaklıkta bulundu. Yaşlı kadını çalılıkların arasında bitkin halde bulan yakını, kadını sırtlayarak dağdan aşağıya indirdi.

Tavas ilçesine bağlı Avdan Mahallesinde yaşayan Havva Torga isimli yaşlı kadın, dün öğlen saatlerinde hayvanlarını otlatmak için dağa çıktı. Akşam saatlerinde hayvanların eve dönmesine rağmen yaşlı kadın dönmedi. Aile yakınları Torga'yı bir süre bekledikten sonra tanıdıklarına giderek orada olup olmadığı sordu. Yaşlı kadının kaybolduğunu anlayan yakınları 112'yi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri olay yerine gelerek arama çalışması başlattı.

Yaşlı kadını dağdan aşağıya kadar sırtında taşıdı

Mahalle halkının ve aile yakınlarının da katıldığı arama çalışmasında her yer titizlikle incelendi. Ardından arama çalışmasını genişletilirken, yaşlı kadın çalılıkların arasında bitkin halde bulundu. Havva Torga bir yakını tarafından sırtlanarak dağdan aşağıya indirildi. Yaşlı kadını sonrasında tedbir amaçlı Tavas Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın bulundu

Hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın bulundu

Hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın bulundu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Oğuzhan Asiltürk Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Prens William Bergen Bensu Soral Didem Arslan Yılmaz
Spor Marcao Ersun Yanal Stefan Kuntz Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Aziz Sancar Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hayvan otlatmak için dağa çıkan yaşlı kadın bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 10:04:01. #1.17#