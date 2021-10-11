Hayranlar Steam Üzerinde GTA Trilogy Karşıtı Eylem Başlattı

Gta hayranları GTA Trilogy çıkış yapmadan önce Steam incelemelerini kullanarak eylem başlattı. Detaylar haberimizde.

Rockstar Games geçtiğimiz hafta duyurulan GTA Trilogy ile beraber GTA III, GTA: Vice City ve GTA: San Andreas gibi efsanevi yapımları Definitive Edition adı altında tekrar piyasaya sürecek. Üçlemenin tekrar çıkış yapması dolayısıyla orijinal Oyunlar da Steam'deki satış listelerinden kaldırılacak.

Grand Theft Auto: The Trilogy The Definitive Edition Duyuruldu

Eski GTA oyunları Definitive Edition'un daha fazla satış yapması için bundan sonra Steam'de satışa sunulmayacak. Serinin hayranları ise oyunların inceleme kısımlarında adeta bir eylem başlattı. Oyuncular eski yapımlar satıştan kaldırılmadan önce diğer oyunculara satın alım yapmalarını teşvik ediyor. Bu konuda binlerce oyuncu oyun için yeni incelemeler yayımladı.

GTA Oyunlarını Steam'de Satın Almak İçin Son Günler

Steam'de yer alan GTA oyunları mod desteğine açık olduğu için oyundan alınan deneyim büyük oranda değiştirilebiliyor. Fakat GTA Trilogy çıkış yaptığında yeni oyunlar sıfırdan mod desteği sunmayacak. Böylece 2005 yılında bu yana durmadan modlanan ve büyük oranda değiştirilebilen GTA: San Andreas bu desteğini kaybetmiş olacak.

Diğer taraftan yeni üçlemenin PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve Rockstar Games Launcher üzerinde satışa sunulacağı belirtildi. Steam ibaresinin yer almadığı duyuru GTA oyunlarını Steam'de satın almak için son günlerde olduğumuzu da hissettiriyor.

Benzer bir durum The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition çıkış yaptığında da yaşanmıştı. Oyun dünyasının en çok modlanan oyunu olarak öne çıkan TES: V Skyrim, Special Edition çıktıktan sonra Steam'den kaldırılmıştı. Firmalar remastered adı altında sundukları oyunlardan daha fazla para kazanmak için orijinal yapımları satıştan kaldırıyor.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri