Hayırsever İş Adamı Sahipsiz Hayvan Ambulansı Olarak Kullanılmak Üzere Minibüs Bağışladı

TOKAT (Habermetre) - Vali Dr. Ozan Balcı, Tokat'ta sahipsiz hayvanlara daha iyi bir yaşam sunulması, hayvanların bakım, rehabilitasyon, tedavi ve beslenmelerinde kullanılmak üzere hayırsever iş adamı Şerafettin Suveren tarafından alınıp bağışlanan minibüsü Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği adına teslim aldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşen teslim programında konuşan Vali Dr. Ozan Balcı, "Tokat'ta sahipsiz hayvanlarımız için Türkiye'de bir ilk olarak Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği kurduk. Amacımız, kanadı kırık bir güvercinden ayağı kırık bir kedi köpeğin sahipsiz bırakılmayıp bakımının yapılması. Hayırseverimizin bağışladığı minibüsü Hayvan Ambulansı olarak dizayn ettirip kullanacağız. Tokatlı hayırseverimize memleketimiz ve milletimiz adına gönülden teşekkür ediyorum. " dedi.

Hayırsever iş adamının Tokat bir çok hayır yaptığını ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, "Hayırsever hemşehrimiz Şerafettin Suveren Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan kadınlarımızın çocukları için OSB Anaokulunu yaptırdı. Yine Organize Sanayi Bölgemizde Sağlık Ocağı yapımı için destek veriyor. Kendisine ve ailesine bu örnek davranışları için teşekkür ediyoruz. " dedi.

Programa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Dökülen ve hayvan severler katıldı. 22 Ekim 2021 Haber -Foto: Gülay KARTAL

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