Havacılık endüstrisindeki başarıya 4 ödül birden

Bluesky Awards ' Havacılık Başarı Ödülleri' ve 'Jüri Özel Ödülleri' kazananları belli oldu.

Havacılık endüstrisindeki başarıyı ve mükemmelliği tescilleyen 'Havacılık Başarı Ödülleri'nde İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 4 farklı kategoride ödüle layık görüldü.

Başarılar ödüllendirildi

Türkiye'nin bağımsız ilk ve tek havacılık başarı ödülleri organizasyonu "Bluesky Awards" sahiplerini buldu. Bu yıl 2 alanda 'Havacılık Başarı Ödülleri ve Jüri Özel Ödülleri' ödül yarışması düzenleyen Bluesky Awards, havacılık endüstrisinde başarıyı, mükemmelliği belirleyerek ödüllendirmeyi amaç ediniyor.

Havacılık eğitimindeki başarısını ve marka değerini Bluesky Awards ile tescilleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin ödül kazandığı kategoriler ise şu şekilde sıralanıyor:

-Yılın Uçak Teknolojisi Bölümü Ödülü

-Yılın Uçak Mühendisliği Bölümü

-Yılın Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü Ödülü

-Yılın Uçuş Harekat Uzmanı Eğitim Kuruluşu Ödülü (Dispatcher)

Kazananların ödülleri 25 Kasım 2021 tarihinde düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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