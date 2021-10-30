Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün üç günlük hava tahmin raporuna göre hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu. Pazar günü İstanbul-Kocaeli dolaylarında sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi ise bölge genelinde bulutlu bir gökyüzü olacak.

Ege Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde çok bulutu bir hava var, yer yer sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerindeyse gökyüzü parçalı bulutlu. Sıcaklık İzmir'de 25, Afyon'da 17 derece.

Batı Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgenin diğer kesimlerinde hava kapalı. Pazar günü de durum benzer şekilde. Pazartesi ise yağış bölge geneline yayılıyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı, çok bulutlu. Pazar günü bölgeye yağış geliyor, pazartesi günü bölge genelinde görülmesi bekleniyor.

Karadeniz Bölgesi'nde kapalı, sisli-puslu bir hava var. Bölgenin doğu kesimlerinde sağanak yağış da bekleniyor. Pazar, pazartesi ise yağış sadece batı kesimlerde olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi de yağışlı. Bölgenin kuzeyinde bu yağışlar karla karışık yağmura dönebilir. Pazar pazartesi bölge genelinde yağış sağanak olarak devam edecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de önümüzdeki üç günlük dönemde sağanak yağışlı. Sıcaklık Gaziantep'te 18, Şanlıurfa'da 22 derece.