Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı - Haberler
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Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı

AA / Seyit Aydoğan - Haberler | Teknoloji
Hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez drone ile taşındı

Kanada'da hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez, bir hastaneden diğerine insansız hava aracı (drone) ile taşındı.

Kanada'da hastaya nakledilecek akciğer dünyada ilk kez, bir hastaneden diğerine insansız hava aracı (drone) ile taşındı.

Toronto kentindeki Western Hastanesinde bir hastadan alınan akciğer, 6 dakikalık bir uçuşun ardından Toronto General Hospitale ulaştı.

Drone naklini gerçekleştiren Unither Bioelectronique şirketinin sahibi Martine Rothblat, Toronto General Hospitalı, Kanada'daki ilk ikili ve tekli akciğer naklinin gerçekleştiği hastane olduğu için seçtiklerini açıkladı.

Kanada resmi haber ajansı CP'ye konuşan Rothbalt, bir ekiple 18 ay boyunca yürüttükleri çalışmada, başarılı bir nakil için tüm aşamaları test ettiklerini söyledi.

İlki 2019 yılında ABD'nin Baltimore kentinde bir böbreğin nakledilmesi ile başlayan drone ile organ taşıma, daha sonra Nevada'da kornea ve Minnesotta'da da pankreas taşınması ile kayıtlara girdi.

Toronto'da gerçekleştirilen drone ile akciğer taşıma için Unither Bioelectronique şirketi, drone takılan ve akciğerde herhangi bir bozulmaya meydan vermeyecek özel bir kutu da geliştirdi.

Kutuyu; yükseklik, barometrik basınç, titreşimler ve diğer sarsıcı olaylardaki değişikliklere dayanacak şekilde tasarlayan şirket, donanıma, kutunun taşıma sırasında meydana gelebilecek olası düşme ihtimaline karşı paraşüt ve gelişmiş GPS sistemi de ekledi.

İnsansız hava aracı ve konteynerin tamamlanmasının ardından, aylar boyunca değişik iklim şartlarına karşı, akciğerleri simüle eden sahte paketler ve düşme testleri ile dolu uygulama uçuşları gerçekleştirildi.

Yeni sistemle, hastaya nakledilecek organlarda ulaşımda kaybedilen sürelerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bu arada Kanada Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2020 yılında Kanada'da 2 bin 622 kişiye organ nakli yapıldı.

Bakanlığa göre ülkede halen 4 bin 129 kişi organ nakli bekleme listesinde yer alıyor.

Resmi kayıtlara göre, 2020 yılında 276 kişi de gerekli organ bulunamaması sebebiyle hayatını kaybetti.

AA / Seyit Aydoğan - Son Dakika Haberleri
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