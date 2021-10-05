Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu hayatı ve biyografisi! - Haberler
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Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu hayatı ve biyografisi!

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Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu hayatı ve biyografisi!

Türk sunucu Hande Sarıoğlu, özellikle sosyal medyada gündem olmasıyla vatandaşlar tarafından Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu hayatı ve biyografisi! soruları ile merak edilen isimlerden biri olmuştur.

Tam adıyla Hande Lala Sarıoğlu, bilhassa sosyal medyada gündem olmasıyla vatandaşlar tarafından Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu hayatı ve biyografisi! soruları ile merak edilen isimlerden biri olmuştur. Peki, Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu hayatı ve biyografisi! işte detaylar... Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

HANDE SARIOĞLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Hande Lala Sarıoğlu 19 Eylül 1988; Akçakoca, Düzce doğumlu Türk sunucudur.

Üniversite eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde tamamladı.

Aşk-ı Memnu dizisinde düğün organizatörü rolünde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2010 yılında Star TV'de Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Çarkıfelek programında yer aldı.

2011'de Pasaport adındaki yarışma programında Ümit Erdim ile birlikte sunuculuk yaptı. Daha sonra FOX'ta Kaç Para Kaç programının sunuculuğunu yaptı. Şubat 2016'da TV8 kanalında başlayan Böyle Çok Daha Güzelsin programında Alp Kavasoğlu ve Sema Çelebi ile birlikte jüri üyesi olarak yer aldı.

2017'nin ağustos ayından itibaren Tivibu Spor'da çalışmaya başlayan Sarıoğlu, 13 Mayıs 2019 tarihinden itibaren Haber türk'te çalışmaya başladı. Emin Çağlar ve Fatih Altaylı'nın yorumculuk yaptığı Spor Saati programını sundu. 2 Aralık 2019'daki programda Altaylı ile tartıştıktan sonra programın sunuculuğunu bıraktı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Hande Sarıoğlu kimdir? Hande Sarıoğlu kaç yaşında, nereli? Hande Sarıoğlu hayatı ve biyografisi! - Haberler
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