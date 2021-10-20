Haluk Bayraktar, Özdemir Bayraktar'ın kulağa küpe olarak anlattığı hikayesini paylaştı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar'ın babası Özdemir Bayraktar vefat etti.

BABASININ ANLATTIĞI HİKAYEYİ PAYLAŞTI

72 yaşında hayatını kaybeden milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, ölümü herkesi üzerken oğlu Haluk Bayraktar'dan duygusal bir paylaşım geldi. Haluk Bayraktar, "Rahmetli Babam Özdemir Bayraktar'ın anlatmayı sevdiği ve dostlarına çok kez anlattığı yaşanmış bir hikaye. Aldığını verirsin, Verdiğini alırsın..." ifadelerini kullandığı tweetinde babası Özdemir Bayraktar'ın sık sık anlattığı bir hikayeyi paylaştı.

"ALDIĞINI VERİRSİN, VERDİĞİNİ ALIRSIN"

Özdemir Bayraktar'ın anlattığı hikaye ise şu şekilde:

"Mahallenin birinde Deli Nuri diye biri yaşarmış. Camiye gider gelirmiş. Cuma namazlarından birinde hutbeye çıkıp vaaz vermek için hocaya rica edip duruyormuş. Hoca da türlü bahanelerle geçiştiriyormuş. Günün birinde bir cenaze gelmiş. Namazı Deli Nuri kıldırmak istemiş. Hoca bir şekilde yine geçiştirmiş. Mevtayı gömmüşler, herkes gittikten sonra sıra telkin vermeye gelmiş. Deli Nuri de orada. Hoca tam gönlünü alma fırsatı şimdi deyip, "Hadi. Sen ver telkini" demiş.

Deli Nuri'nin mevtaya telkini; Selamünaleyküm, aleykümselam. Bu dünyada yalan demediysen, haram yemediysen, kul hakkına girmediysen öbür tarafta işin iş. Ama bilesin ki burada aldıysan orada verirsin, burada verdiysen orada alırsın. Aldığını verirsin, verdiğini alırsın...

İmam, 'Kaç yıllık hocayım, yüzlerce vaaz verdim. Bu kadar veciz ve güzel bir ifade edilmiş bir nasihat görmedim' diye anlatmış."

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