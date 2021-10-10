Haliliye Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ikramı

HALİLİYE, ŞANLIURFA (AA) - Şanlurfa'nın Haliliye Belediyesince ihtiyaç sahibi 706 aileye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından "dayanışmanın ve paylaşmanın kalbi Haliliye" sloganıyla ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalarını devam ettiriyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın talimatlarıyla ilçeyi karış karış gezerek, ihtiyaç sahibi aileleri tespit eden Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ailelerin sosyal durumlarına göre yürüteceği çalışmayı belirliyor.

Ekipler, sosyal yardım faaliyetleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Belediyenin aşçıları tarafından hazırlanan yemekler, görevliler tarafından sefer taslarına konularak, araçlara yükleniyor.

Aileleri hanelerinde ziyaret eden ekipler, dolu sefer tasını vererek, bir gün önce verdikleri boş sefer taslarını alıyor. 706 hanede 3 bin 248 kişiye yönelik devam eden hizmet, ailelerin de büyük beğenisini topluyor.