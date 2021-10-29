Hakim görüntüleri izleyince istismarcı ağır cezalık oldu

BURSA'da, sokakta oynayan 5 yaşındaki kız çocuğunu istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Murat Özyiğit (45), 'Sarkıntılık yapma suretiyle çocuğun cinsel istismarı' suçundan yargılandığı Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında, "Ben kız olsun, erkek olsun tüm çocukları severim. O yüzden bu çocuğun da yanağından makas aldım. Tacizde bulunmadım" dedi. Kamera görüntülerini izleyen mahkeme hakimi, görevsizlik kararı verip, davanın, 'Çocuğa nitelikli cinsel istismar' suçundan ağır ceza mahkemesinde görülmesine karar verdi.

Olay, 5 Temmuz'da Yıldırım ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Murat Özyiğit, sokakta arkadaşlarıyla oynayan kız çocuğuyla sohbet etti. Özyiğit, ardından elini omzuna atarak kimsenin olmadığı ara sokağa birlikte yürüdüğü kız çocuğunu burada öpmeye çalıştı. Bu sırada kız kardeşini almak için peşlerinden giden 7 yaşındaki ağabeyini fark eden Özyiğit, çocuğu bıraktı. Ağabeyin olayı ailesine anlatması üzerine toplanan mahalleli, Murat Özyiğit'i yolda yürürken bulup tekme tokat dövdü. Özyiğit'in kanlar içinde yerde kalması ve çocuğun ailesinin sinir krizi geçirmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gözaltına alınan Özyiğit, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hakkında bu kez, 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istenilecek olan Murat Özyiğit'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.