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Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

AA / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeyen kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmeyen kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yalı mahallesi Ankara caddesinde Yavuz Ş. idaresindeki 54 PG 939 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Tarhana Turgut'a (55) çarptı.

Turgut, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre savruldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Turgut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü Yavuz Ş. gözaltına alınırken, Turgut'un cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Turgut'un oğlu Orhan Turgut'un da geçen yıl kazanın olduğu yerden yaklaşık 250 metre uzaklıkta motosiklet kazasında öldüğü öğrenildi.

Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi

Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi
AA / Osman Nevtan Angün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hafif ticari aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Haberler
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