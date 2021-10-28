Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Haberler
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Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Konya'nın Hadim ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

KONYA (İHA) - Konya'nın Hadim ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 98. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Meydanındaki törende Atatürk Anıtına Hadim Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığı çelenkleri sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

Programa, Hadim Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Garnizon Komutanı Teğmen Yavuz Yiğit, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, İlçe Emniyet Amiri Halil Acar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. - KONYA

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