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HACI AHMET MUKDAT ZİYLAN'I ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

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HACI AHMET MUKDAT ZİYLAN'I ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Hayırsever iş insanı Merhum Hacı Ahmet Mukdat Ziylan'ı vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle Hacı Ahmet Ziylan Diyanet Yüksek İhtisas Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

Hayırsever iş insanı Merhum Hacı Ahmet Mukdat Ziylan'ı vefatının sene-i devriyesi münasebetiyle Hacı Ahmet Ziylan Diyanet Yüksek İhtisas Merkezi'nde anma programı düzenlendi.

Programa Eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Vali Davut Gül, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Ziylan Ailesi ve dostları ile sevenleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlanan programa merhum Hacı Ahmet Ziylan'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı. Daha sonra Ziylan ailesi, aile dostları ile protokol üyelerinin konuşmaları gerçekleşti.

Anma programında konuşan Eski Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez şunları aktardı:

"Daima yüce bir hatırlatma ile insanların hayırla yad etmelerini istemişlerdir. İşte bugün vefatının sene-i devriyesinde Ahmet Ziylan ağabeyimiz için hep birlikte bunu yapıyoruz. Cenab- ı Hak öncelikle kendisine rahmet eylesin. Ahmet abinin hizmetleri sadece Türkiye'ye mahsus değil tüm Dünya'ya eli değmiştir. İnsan eşref-i mahluk ve insana bir ömür verilmiştir. İşte bu hayatı bir güzel yaşayanlar var. Birde zaman tüketenler var. Ömür yaşamak için yeryüzünü imar etmek ve büyük eserler bırakmak lazım. Ahmet Ziylan ağabeyi üç kelime ile bana ifade edin derseniz; İrfan, İhsan ve İtkan'dır. Cenab-ı Hak ebediyen rahmet eylesin. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. "

Konuşmaların ardından ilahi ve kasideler okunduktan sonra, hatim duası yapıldı. Son olarak anma programının kapanışında aile fotoğrafı çektirildi.

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Haber: HACI AHMET MUKDAT ZİYLAN'I ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ - Haberler
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