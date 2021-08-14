HABERLER | H.B.B.

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Tarih: 14 Ağustos 2021, 10: 48Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tarih: 14 Ağustos 2021, 10: 48Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Bartın, Sinop ve Kastamonu'yu etkisi altına alan yağışların yaralarını dayanışma içinde sarmaya hazır olduklarını ifade eden Savaş, şunları soyledi: "Bölgeden gelen haber ve görüntüler herkes gibi beni de derinden etkiledi. Yaşanan sel felaketi dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde hissediyorum. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor günlerde omuz omuza vermemiz ve dayanışma içerisinde olmamız büyük önem arz ediyor, elimizden ne gelirse hazırız. Afet sonrasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kayıp vatandaşlarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederek kurtarma çalışmalarına destek veren ekiplere kolaylıklar diliyorum. "

Kaynak: Habermetre