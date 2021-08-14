HABERLER | H.B.B.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

HABERLER | H.B.B.

HABERLER | H.B.B.
Habermetre - Haberler | Toplum

Tarih: 14 Ağustos 2021, 10: 48Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Tarih: 14 Ağustos 2021, 10: 48Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Bartın, Sinop ve Kastamonu'yu etkisi altına alan yağışların yaralarını dayanışma içinde sarmaya hazır olduklarını ifade eden Savaş, şunları soyledi: "Bölgeden gelen haber ve görüntüler herkes gibi beni de derinden etkiledi. Yaşanan sel felaketi dolayısıyla mağdur olan vatandaşlarımızın acısını yüreğimizde hissediyorum. Ülkemizin içerisinde bulunduğu bu zor günlerde omuz omuza vermemiz ve dayanışma içerisinde olmamız büyük önem arz ediyor, elimizden ne gelirse hazırız. Afet sonrasında yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Kayıp vatandaşlarımızın bir an önce bulunmasını temenni ederek kurtarma çalışmalarına destek veren ekiplere kolaylıklar diliyorum. "

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mahmut Özer Hulusi Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Haluk Levent Aytaç Şaşmaz Seren Serengil Murat Dalkılıç
Spor Muslera Caner Erkin Merve Çoban Hakan Reçber Lionel Messi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
HABERLER | H.B.B. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 11:33:49. #1.14#

title