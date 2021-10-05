ESENYURT'TA 'ÇOCUK GÜRÜLTÜSÜ' NEDENİYLE İKİ KOMŞUSUNU ÖLDÜREN SANIK HAKKINDA MÜTALAA AÇIKLANDI - Haberler
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ESENYURT'TA 'ÇOCUK GÜRÜLTÜSÜ' NEDENİYLE İKİ KOMŞUSUNU ÖLDÜREN SANIK HAKKINDA MÜTALAA AÇIKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta geçen yıl üst kattan gelen çocuk sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle komşusunun evine çıkarak pompalı tüfekle 2 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan sanık Akın Aydın'ın 2 kez müebbet hapsi ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

ESENYURT, İSTANBUL (DHA) - Esenyurt'ta geçen yıl üst kattan gelen çocuk sesinden rahatsız olduğu gerekçesiyle komşusunun evine çıkarak pompalı tüfekle 2 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan sanık Akın Aydın'ın 2 kez müebbet hapsi ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 15 yıla kadar hapis ile cezalandırılması istendi.

Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Akın Aydın SEGBİS ile katılırken maktul Fadime Kurt ve oğlu Tuğrul Kurt'un ailesi ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Mütalaada sanığın bu cinayetleri üst kattan gelen çocuk sesi üzerine işlediğini söylediği belirtildi. Ancak tanık ifadelerinin maktullerin bulunduğu daireden çocuk sesinin bulunmadığını bu nedenle bu gerekçenin inandırıcı bulunmadığı, sanığın cinayetleri neden işlediğinin tespit edilemediğine yer verildi. Sanığın eyleminden önce katılanlar tarafından herhangi bir haksız eyleminin gerçekleşmediğinin de belirtildiği mütalaada sanığın iki maktule karşı 'Kasten öldürme' suçunu işlediğinden 2 kez müebbet hapsi talep edildi. Katılan Emrah'a yönelik ise 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sanığın 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Sanık Akın Aydın mütalaaya karşı savunmasında, 'Bunların söyledikleri doğru değil dedi.

Mahkemeye heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanık Akın Aydın'ın maktul Fadime Kurt ve oğlu Tuğrul Kurt'a karşı 'Kasten öldürme' suçundan 2 kez müebbet, müşteki Emrah Kurt'a karşı Kasten öldürmeye teşebbüs suçundan da 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Olayın nasıl gerçekleştiğinin de anlatıldığı iddianamede, sanığın iddiasına göre gürültü gelmesi üzerine av tüfeğini alarak üst kata çıktığı, burada maktul Fadime ile tartışmaya başladığı, Fadime'nin kapıyı kapatması üzerine sanığın kapının arkasında Fadime'nin olduğunu bilerek kapının orta ve kilitlenmesini engellemek için kilit bölgesine 5-6 el ateş ettiği anlatıldı. Kapının açılması üzerine sanığın, maktul Fadime ve oğlu Emrah'a ateş etmeye devam ettiği belirtilirken, sanığın maktul Tuğrul'a da birden fazla kez ateş ettiği kaydedildi. Sanığın emniyet ve sorgu hakimliğince verdiği ifadelerde üzerine atılı eylemleri gerçekleştirdiğini kabul ettiği de belirtildi.

ESENYURT'TA 'ÇOCUK GÜRÜLTÜSÜ' NEDENİYLE İKİ KOMŞUSUNU ÖLDÜREN SANIK HAKKINDA MÜTALAA AÇIKLANDI

ESENYURT'TA 'ÇOCUK GÜRÜLTÜSÜ' NEDENİYLE İKİ KOMŞUSUNU ÖLDÜREN SANIK HAKKINDA MÜTALAA AÇIKLANDI

ESENYURT'TA 'ÇOCUK GÜRÜLTÜSÜ' NEDENİYLE İKİ KOMŞUSUNU ÖLDÜREN SANIK HAKKINDA MÜTALAA AÇIKLANDI

ESENYURT'TA 'ÇOCUK GÜRÜLTÜSÜ' NEDENİYLE İKİ KOMŞUSUNU ÖLDÜREN SANIK HAKKINDA MÜTALAA AÇIKLANDI
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Haber: ESENYURT'TA 'ÇOCUK GÜRÜLTÜSÜ' NEDENİYLE İKİ KOMŞUSUNU ÖLDÜREN SANIK HAKKINDA MÜTALAA AÇIKLANDI - Haberler
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