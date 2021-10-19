Güroymak'ta bitkisel üretim ve hayvan sağlığı ile mücadele toplantısı yapıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Güroymak ilçesinde hayvansal desteklemeler, hayvan sağlıkları ile mücadele konulu toplantı gerçekleştirildi.

Köy muhtarlarının bilgilendirilmesi amacıyla Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, tarımsal alanda yaşanan gelişmeler, çiftçilerin sorunları ve çözüm önerileri görüşüldü.

Güroymak Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Ciran Müştakhan, hayvanlardan bulaşan hastalıklar hakkında katılımcıları bilgi verdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardaş ise çiçek, kuduz, şap, brucella ve PPR hastalıklarının durumu ile aşılamaların hastalıklarla mücadeledeki önemini anlattı.

Kardaş, "Yetiştiricilerin aşılama katılımının en üst düzeyde sağlanması, şarbon ve brucella hastalıklarının önüne geçilmesini sağlamaktadır. Tarım sektöründe genel olarak köylerde faaliyet yürütülmektedir. Yaptığımız çalışmalarda muhtarlıklarımızla koordinasyonumuzu sağlamaya devam edeceğiz. Tarım ve hayvancılığın gelişmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Tarım ve hayvan destekleme projeleri hazırladık. Onaylandığında çiftçilerimize müjdeli haberler i vereceğiz." diye konuştu.

Toplantıda, TARSİM Van Bölge Müdürlüğünden Meriç Özdemir ise Devlet Destekli Tarım Sigortalarını (TARSİM) tanıttı.