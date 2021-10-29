Güroymak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Güroymak ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Kaymakam Ramazan Cankaloğlu makamında tebrikleri kabul etikten sonra kutlamalar, Yatılı Bölge Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Cankaloğlu, programda yaptığı konuşamada, "Düşmanlarının baskısı, işgali altında kalmış, umutsuzluk içerisindeki milletimiz, Büyük Önder Mustafa Kemal'in Samsun'a ayak basması ve milli mücadeleyi başlatması ile yeniden özünü hatırlamış, inanç ve kararlılıkla kısa zaman içerisinde bağımsızlığına yeniden kavuşmuştur. Bu asil mücadele Cumhuriyetimizin ilanı ile taçlandırılmıştır." dedi.

???????Öğrencilerin çeşitli gösteriler yaptığı programa, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, Günkırı Belde Belediye Başkanı İlhan Çetinsoy, siyasi parti başkanları, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

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