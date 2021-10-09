Güngören'de kültür sanat sezonu açılışı Ekin Uzunlar konseriyle yapıldı - Haberler
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Güngören'de kültür sanat sezonu açılışı Ekin Uzunlar konseriyle yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Güngören'de kültür sanat sezonu açılışı Ekin Uzunlar konseriyle yapıldı Güngören'de Ekin Uzunlar rüzgarı esti Güngören'de düzenlenen kültür sanat sezonu açılış programında Ekin Uzunlar sahne aldı.

Güngören'de kültür sanat sezonu açılışı Ekin Uzunlar konseriyle yapıldı

Güngören'de Ekin Uzunlar rüzgarı esti

İSTANBUL - Güngören'de düzenlenen kültür sanat sezonu açılış programında Ekin Uzunlar sahne aldı. Uzunlar, sevilen Karadeniz şarkılarıyla hayranlarını coşturdu.

Güngören Belediyesi kültür sanat sezonu açılış programı kapsamında Güngören Spor Kompleksi'nde Ekin Uzunlar konser verdi. Konsere gelen 3 bin kişi Güngören Spor Kompleksini doldurdu. Vatandaşlar Hes Kodu sorgulaması ile konser alanına alındı. Konserde maske ve mesafe kurallarına riayet edilmesi yönünde anonslar yapıldı. Güngörenlilerin katıldığı konserde Ekin Uzunlar'ın performansı büyük beğeni topladı. Güngören halkı, şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Konsere gelen vatandaşlar, Uzunlar'ın kemençe eşliğinde söylediği şarkılarla coştu. Konsere Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir de katıldı.

"Birçok ünlü sanatçımızı Güngören'e getireceğiz "

Konserde konuşma yapan Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, "Bu yıl 2021-2022 yılı kültür sanat sezonumuzun açılışını yapıyoruz. Güzel bir konserle, kalabalık bir ortamla gördüğünüz bu coşkuyla beraber sezonumuzu açıyoruz. Pandemiden sonra inşallah vatandaşlarımızla kurallara uyarak buluşabileceğimiz organizasyonlarda bir araya geleceğiz. Ekin Uzunlar konserinin bugün ikincisini yapıyoruz. Bundan sonra da konserler devam edecek. Bir çok ünlü sanatçımızı Güngören'e getireceğiz" diye konuştu.

"Bir yarışma oldu ilk beşe girdik, radyo kazandık"

Konsere katılan Mustafa Kaçar, "Eşim Emel ve oğlum Taha Yasin'le beraber konseri dinlemeye geldik. Ayrıca çok eğlendik. Bir yarışma oldu. İlk beşe girdik, Radyo kazandık. Belediye başkanımıza, organizatörlere, sanatçılarımıza herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza ve Güngören Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz"

Konsere katılan Emine Baltacı ise, "Önce Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Bu güzel hizmetlerinden dolayı Güngören Belediye Başkanımıza ayrıca teşekkür ederiz. Çok sevdiğimiz bir sanatçı geldi. Kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Güngören'de kültür sanat sezonu açılışı Ekin Uzunlar konseriyle yapıldı

Güngören'de kültür sanat sezonu açılışı Ekin Uzunlar konseriyle yapıldı

Güngören'de kültür sanat sezonu açılışı Ekin Uzunlar konseriyle yapıldı

Güngören'de kültür sanat sezonu açılışı Ekin Uzunlar konseriyle yapıldı
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Haber: Güngören'de kültür sanat sezonu açılışı Ekin Uzunlar konseriyle yapıldı - Haberler
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