Güneş panellerine 20 günde 3 yorgun mermi isabet etti

TOKAT (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde belediyenin 6 ay önce kurulumunu tamamlayıp faaliyete geçirdiği 1 megavat gücündeki güneş enerji santrali, şehir magandalarının silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. 20 gün içinde tesisteki güneş panellerine 3 yorgun mermi isabet etti. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, magandaların tesisten ziyade insanlara verebilecekleri zarardan endişe duyduklarını söyledi.

Erbaa Belediyesi tarafından 6 ay önce kurulumu tamamlanarak faaliyete sokulan Güneş Enerji Santrali son dönemde şehir magandalarının hedefi oldu. 5,8 milyon TL'ye mal olan tesise 20 gün içinde çevreden ateşlenen 3 yorgun mermi isabet etti. Tesisteki görevlilerce yapılan rutin kontroller sırasında yorgun mermiler yüzünden 3 güneş paneli kullanılamaz hale geldi. Yorgun mermiler tesiste yaklaşık 5 bin TL'lik zarara sebep oldu. Yorgun merminin delip geçtiği paneller belediye ekipleri tarafından yenileriyle değiştirildi. Yapılan araştırmada mermilerin özellikle hafta sonları düğünlerin yapıldığı cuma, cumartesi ve pazar günleri panellere isabet ettikleri belirlendi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Erbaa'da 31 Aralık 2020'de, Ömer Kaya'nın(29) Seyrantepe bölgesinden ateşlediği silahtan çıkan yorgun mermi ilçe merkezinde alışverişten dönen lise öğrencisi Hanife Büşra Konyar'ın (17) başına isabet ederek ölümüne yol açmıştı. Hakkında Tokat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçlamasıyla 9 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Ömer Kaya, son duruşmada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edilmişti.