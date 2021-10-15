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GÜNDEM İPTALİ

AA / Nurettin Coşkun - Haberler | Güncel
GÜNDEM İPTALİ

Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'un Fethi'nin 560. Yıl Dönümü etkinliğine katılım programı kaynağından iptal edilmiştir.

TRABZON (AA) - Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'un Fethi'nin 560. Yıl Dönümü etkinliğine katılım programı kaynağından iptal edilmiştir.

Saygılarımızla

AA

AA / Nurettin Coşkun - Son Dakika Haberleri
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