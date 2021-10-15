GÜNDEM İPTALİ
AA / Nurettin Coşkun - Haberler | Güncel
Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'un Fethi'nin 560. Yıl Dönümü etkinliğine katılım programı kaynağından iptal edilmiştir.
TRABZON (AA) - Gündemimizin "Yasama Yürütme Siyaset" başlığı altında yer alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Trabzon'un Fethi'nin 560. Yıl Dönümü etkinliğine katılım programı kaynağından iptal edilmiştir.
Saygılarımızla
AA
AA / Nurettin Coşkun - Son Dakika Haberleri