Gümülcine Müftüsü Şerif'e verilen hapis cezasına ilişkin dosya "rafa kaldırıldı"

Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif'e "makam gasbı" suçlamasıyla Yunanistan'ın Bidayet Mahkemesince verilen 80 gün hapis cezasına ilişkin dava dosyasının "rafa kaldırıldığı" bildirildi.

Şerif, Twitter'dan davanın seyrine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bidayet Mahkemesinin verdiği 80 gün hapis cezası, 21 Ekim 2021'de İstinaf Mahkemesi savcısının teklifiyle rafa kaldırıldı. Mevla'm ne eylerse güzel eyler." ifadelerini kullandı.

Şerif'in avukatı Ercan Ahmet de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dava dosyası, savcının teklifi üzerine arşive kaldırıldı." bilgisini paylaştı.

Dedeağaç'taki Musaköy'de 2017'de kılınan cuma namazı sonrası Yunan makamlarının "makam gasbı" iddiasıyla Şerif'e 80 gün hapis cezası verilmişti.

Şerif hakkında bir sünnet töreninde "mevlid-i şerif okuyarak makamı gasbettiği" iddiasıyla açılan diğer bir davanın 7 Ekim'de görülmesi planlanan duruşması da "tanıkların hasta raporu olduğu" gerekçesiyle aralık ayına ertelenmişti.