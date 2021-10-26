Gülsüm Sözen: Areola pigmentasyonu ile yeni göğüs uçları mümkün

Bazen yaşanılan sağlık sıkıntıları ile kaybedilen göğüs, bazen doğuştan gelen meme ucu problemleri, bazen ise yetersiz pigmentasyon... Danışanlar artık kalıcı makyaj uygulaması ile yeni bir meme ucuna kavuşulabilir. Haberler.com stüdyosunda Dicle Doğan'a konuk olan Biyolog, hijyenist, kalıcı makyaj ve güzellik uzmanı Gülsüm Sözen areola pigmentasyon işlemini anlatarak meme kanserine de dikkat çekti.

Biyolog, hijyenist, kalıcı makyaj ve güzellik uzmanı Gülsüm Sözen.

AREOLA VE AREOLA PİGMENTASYONU NEDİR?

Areola, göğüste bulunan ve renkli bölgeye verilen isimdir. Areola bölgesinde kaybedilen göğüs ucunun veya zamanla renk pigmentasyonunu kaybetmiş, çeşitli cerrahi operasyonlar sonrasında oluşmuş olan renk kayıplarına yapılan müdahaledir.

Meme ucu denilince akıllara öncelik kadınlar gelse de bu işlemi meme başlarında çeşitli problemler yaşayan erkeklerin de yaptırabileceğine değinen Gülsüm Sözen, areola pigmentasyonu uygulaması sırasında acı seviyesi düzeyinin düşük olduğunu, istenilirse de lokal anesteziye de başvurularak yapılabileceğini belirtti.

DURUMA GÖRE 2 SEANSA ÇIKABİLİYOR

Areola pigmentasyonuna başvurmak isteyen kişilerin seans durumu farklılık gösterebiliyor. Danışanın durumuna göre en fazla 2 işlem yapıldığını söyleyen Gülsüm Sözen, genellikle 1 seansın yeterli olduğunu aktardı.

KULLANIM ÖMRÜ ORTALAMA 3 YIL

Areola pigmentasyonunun kalıcılığına da değinilen bölümde, pigmentasyonun tamamen vücuttan atılma süresinin ortalama 3 yıl olduğunu belirten biyolog Sözen, geçiş aşamasının ise ton farkı ile kademe kademe kendisini hissettirmeden bedenden attığını anlattı.

''GELİN HEP BERABER MEME KANSERİNDE FARKINDALIĞI ARTTIRALIM''

Meme kanseri farkındalık ayına da değinen Gülsüm Sözen bu işi yapmak isteyen meslektaşlarına da seslenerek, "Mesleğinize ek olarak uygulama eklemek istiyorsanız areola pigmentasyonu eğitimi alarak mağduriyet yaşayan kişilerin hayatlarına siz de dokunarak farkındalık yaratabilirsiniz gelin hep beraber bu farkındalığı birlikte arttıralım" dedi.

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