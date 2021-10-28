GTA'nın müziklerini Dr. Dre yapacak! Şimdilik efsane müzik prodüktörünün hangi oyun için çalıştığını bilmiyoruz.

Yıllardır heyecanla beklediğimiz oyun Gta 6'nın müziklerinin bir kısmı efsane isim Dr. Dre'den çıkacak olabilir! Andre Romelle Young ya da bilinen ismiyle Dr. Dre, 1965 doğumlu Amerikalı prodüktör, rapçi, oyuncu ve plak şirketi sahibi, Eminem gibi büyük rapçilerin de kariyerindeki etkisiyle biliniyor. Üstelik kaynak, rap dünyasının bir diğer yıldızından geliyor: Snoop Dogg!

Rolling Stone Music Now Podcast programının konuğu olan Snoop Dogg, Dr. Dre'nin yeni ve büyük bir projeyle uğraştığını duyurdu. Üstelik bu proje, GTA'nın 5 yıldan fazladır beklenen oyunu GTA 6 olabilir! Snoop Dogg "Dr. Dre'nin stüdyoda olduğunu biliyorum. Yaptığı müziğin bir kısmı, gelecek GTA oyunuyla bağlantılı olacak. Yeni şarkılarının da böyle çıkış yapmasını bekliyorum, GTA video oyunu üzerinden!" sözleriyle yeni GTA için müzik çalışmalarının başlamış olduğunu duyurdu. Üstelik oyun müziğinin arkasında rap dünyasının dehası Dr. Dre olacak!

GTA 6 İddialara Göre Modern Bir Vice City'de Geçecek!

Ancak Snoop Dogg'un bahsettiği bu gizemli GTA oyunu GTA 6 olmayabilir. Dr. Dre daha önce GTA San Andreas için çalışmıştı ve eserleri bu oyunun içerisinde yer almıştı. Snoop Dogg'un iddiası birkaç anlama gelebilir. ya Dr. Dre GTA San Andreas Remastered için müziklerini yeniden kaydediyor ya da büyük müzik prodüktörünü henüz açıklanmamış bir GTA 6 projesinde görebiliriz! San Andreas'ta kullanılan müzikler yıllar önce çıkış yapmış olsa da, yeni oyun için bazı yeni kayıtlar gerekli olmuş olabilir. Rolling Stone'un haberine göre, bir Rockstar çalışanı, bu konu hakkında bir yorum yapmayı reddetmiş!

İhtimallerden bir diğeri ise GTA Online. Evet bu ihtimal ne yazık ki o kadar da heyecan verici değil ancak Dre, stüdyoya, Rockstar Games tarafından açıklanan zenginleştirilmiş ve yeni bir GTA Online deneyimi için girmiş olabilir. GTA 5'in yeni jenerasyon konsollara gelişiyle birlikte çıkacak olan yeni GTA Online deneyimi, bir sürü yenilikle birlikte, yepyeni bir radyo da sunmayı hedefliyor. Yani Dr. Dre stüdyoya bu proje için de girmiş olabilir, GTA Online güncellemesi daha önce bir kez ertelenmiş olsa da bu sefer çok büyük ihtimalle güncellemeye Kasım ayında kavuşacağız gibi gözüküyor. Umarız kısa zaman içerisinde Dr. Dre'nin stüdyoya hangi oyun için girdiğini öğrenebiliriz ve umarız Rockstar artık daha fazla GTA 5 haberi görmek istemediğimizi fark ediyordur…

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