Kaza yerinde kahreden detay! Görmezden geldiği kask uyarıları cesedinin üzerine örtüldü

Saat 10.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen kazada elektrikli bisikletiyle şehir merkezi istikametine doğru gitmekte olan Hindistan uyruklu Türk vatandaşı Sam Baman İrani (63), A. S.'nin kullandığı 07 AU 0316 plakalı halk otobüsünün yanından geçtiği sırada iddiaya göre dengesini kaybederek yola düştü.

ARKA TEKERLEĞİN ALTINDA KALDI

İrani, otobüsün arka tekerleğinin altında kalarak feci şekilde can verdi. Kazayı görenlerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

YAKINLARI UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

Kazayı duyup bölgeye gelen İrani'nin yakınları gördükleri manzara karşısında şoka girip uzun süre gözyaşı döktü. Otobüs şoförü A. S. ise ifade vermek üzere polis tarafından karakola götürüldü.

ÜZERİNE ÖRTÜLEN GAZETEDEKİ DETAY KAHRETTİ

Öte yandan Kask takmadığı belirtilen İrani'nin cenazesinin üstüne örtülen gazetelerden birindeki 'Vali Yazıcı'dan Kasklı Denetimi' başlıklı bir haberise dikkat çekti. Sam Baman İrani'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaza yerinden kareler;

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri