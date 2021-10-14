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Görme engelli öğrencilerin bisiklet keyfi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Görme engelli öğrencilerin bisiklet keyfi

Gaziantep'te görme engelli öğrenciler eş pedallı bisikletle tur attı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te görme engelli öğrenciler eş pedallı bisikletle tur attı. İlk kez bisiklete binen öğrencilere ayakkabı, kıyafet, çanta ve kırtasiye de hediye edildi.

Dünya Beyaz Bastonlar Günü münasebetiyle Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katkılarıyla GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu'nda görme engelli öğrenciler için "Eş Pedal ile Hayallerimi Gerçekleştiriyorum" etkinliği düzenlendi. Ayrıca öğrencilere ayakkabı, kıyafet ve çanta hediye edildi. Dernek görevlileri tek tek öğrencilerle ilgilenerek, bisiklet sürme deneyimi yaşattı.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin görme engellilerin toplumda farkındalıklarının arttırılması için çok sayıda çalışma yaptığını söyleyen GAP Görme Engelliler İlkokulu ve Ortaokulu Müdürü Mehmet Yıldız, "Engellilerin önündeki engeller diye sayabileceğimiz eğitim, bakım, rehabilitasyon, istihdam, iş ve toplum hayatına uyumu gibi konuları sayabiliriz. Bu konuların son yıllarda fark edilip, bu engellerin tek tek ortadan kalkması biz engellileri ve engelli ailelerini ziyadesiyle memnun ediyor. Bu konularda Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin bu önemli katkılarını gerçekten anlatamayız. Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'ne ne kadar teşekkür etsek azdır. Onlar bugün burada bizlerle olup çocuklarımıza Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla ayakkabı, çanta yardımı, kıyafet ve kırtasiye yardımı yaptılar. Aynı zamanda çok güzel bir farkındalığa imza atmak için 'Eş Pedal ile Hayallerimi Gerçekleştiriyorum' adında bisiklet etkinliği düzenlediler. Bisiklet sürme konusunda biz görme engellilerin de toplumda var olduğunu unutmayıp, burada bizimle birlikte oldukları için başta Dernek Başkanı Mustafa Bulut olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

"Bizler yüreğe dokunan, gönüle dokunan çalışmalar yürütüyoruz"

Türkiye'de ve yurt dışında çok sayıda sosyal sorumluluk projesi yürüttüklerini ifade eden Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Bulut, "Derneğimiz ülkemizde ve yurt dışında sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor. İnsani yardımların yanında kriz bölgelerinde, savaş bölgelerinde de olmakla birlikte bizler yüreğe dokunan, gönüle dokunan çalışmalar yürütüyoruz. Bugünde onlardan bir tanesini icra ettik. Eğer inanırsak, eğer biz gerçekleşmesi için hayallerimizin peşinden koşarsak bizim önümüzde hiçbir engel olamaz. Burada yapılan çalışmalar elbette zor. Elbette güçlük gerektiriyor ama bu işler atanmışlıkla değil adanmışlıkla olur. Yüreğimizle yaparsak bu işi başarırız. Çocuklarımızın yoklama defterlerine her gün imza atarken iki tane öğrencimizin de yüreğine imza atabilirsek işte o günün karı bize yeterli olacaktır. İsterseniz azimle, gayretle çalışırsanız hiçbir engel sizi yolunuzdan alıkoyamaz. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Görme engelli öğrencilerin bisiklet keyfi

Görme engelli öğrencilerin bisiklet keyfi

Görme engelli öğrencilerin bisiklet keyfi

Görme engelli öğrencilerin bisiklet keyfi

Görme engelli öğrencilerin bisiklet keyfi

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