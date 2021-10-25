Görev Şehidi Büyükşehir İtfaiye Eri İrfan Çelik, Son Yolculuğuna Uğurlandı

TARSUS, MERSİN (Habermetre) - Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 14 Ekim'de Tarsus ilçesi Damlama mevkiinde meydana gelen trafik kazasında kurtarma çalışması yürütürken ağır yaralanan ve sonrasında kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İtfaiye eri İrfan Çelik'in cenaze törenine katıldı.

Görev şehidi İrfan Çelik için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Tarsus İtfaiye Grup Amirliği'nde bir tören düzenlendi. Törene Başkan Seçer'in yanı sıra, Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Tarsus ilçe Müftüsü Ali Can, görev şehidinin ailesi, sevenleri ve ekip arkadaşları katıldı. Törenin ardından görev şehidinin cenazesi Gülek Mezarlığı'nda defnedildi.

"Başımız sağ olsun"

Görev şehidi İrfan Çelik'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı dileyen Başkan Seçer, "İrfan Çelik evladımız, kardeşimiz çok genç yaşta hayatını kaybetti. Elbette görev yaptığınız bu alanda her birinizin her müdahale olayında hayati risk taşıdığınızı biliyorum. İrfan'ın bu zamansız ölümü, başta ailesini ve bizleri, mesai arkadaşlarını çok derinden üzdü. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şehidimizin eşi Sibel, bizim kızımızdır. Çocukları Elif ve Alp bizim evladımızdır. Onlar bize emanettir. Allah gani gani rahmet eylesin" dedi.

Konuşmaların ardından Tarsus Müftüsü Ali Can'ın dua okumasıyla tören sona erdi.

Yayın Tarihi: 25. 10. 2021 15: 46: 38

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