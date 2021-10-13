Görev eş anlamlısı nedir? Görevin eş anlamlısı nedir? Görev kelimesinin eş anlamlısı nedir? Görev zıt anlamlısı var mı? - Haberler
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Görev eş anlamlısı nedir? Görevin eş anlamlısı nedir? Görev kelimesinin eş anlamlısı nedir? Görev zıt anlamlısı var mı?

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Görev eş anlamlısı nedir? Görevin eş anlamlısı nedir? Görev kelimesinin eş anlamlısı nedir? Görev zıt anlamlısı var mı?

Türkçe'de soru olarak karşımıza çıkabilecek konulardan birisi de eş anlamlısı-zıt anlamlısı konusudur. Özellikle çoktan seçmeli sorularda bazı kelimelerin eş anlamlıları sorulabiliyor. Bu yüzden popüler kelimelerin eş anlamlısını bilmek avantaj sağlayabilir. Bu kelimelerden birisi de 'görev' 'dir. Peki, Görev eş anlamlısı nedir? Görevin eş anlamlısı nedir? Görev kelimesinin eş anlamlısı nedir? Görev zıt anlamlısı var mı? Görev kelimesi eş anlamlısı ne demek, kaç tane var?

Eş anlamlı kelimeler nelerdir merak ediliyor. Özellikle merak edilen eş anlamlılardan birisi de görev kelimesidir. Görevin eş anlamlısı nedir? Görev kelimesinin en anlamlısı var mı? Görev ne demek? Görev nedir? Görev eş anlamlı karşılığı ne? Görevin zıt anlamlısı var mı? Görev zıt anlamlı kelimesi nedir? İşte bilgiler...

Yazılışları farklı olduğu halde anlamları aynı veya çok yakın olan sözcüklere eş anlamlı kelimeler denir. Eş anlamlı ifadesinin bir diğer isimleri, anlamdaş, müteradif veya sinonim demektir.

Görev kelimesinin eş anlamlıları : Fonksiyon, Vazife, Misyon, İşlev, Ödev

Görev kelimesinin birden fazla eş anlamlısı bulunmaktadır. Görev kelimesinin en yakın, en bilindik eş anlamlı kelimesi "Vazife" ve "Fonksiyon" olarak geçmektedir. Fakat görevin birçok eş anlamlısı mevcuttur.

Görev kelimesinin eş anlamlı bazı kelimeleri:

  • - Fonksiyon
  • - Vazife
  • - Misyon
  • - İşlev
  • - Ödev

Şimdi görev kelimesinin eş anlamlıları ile ilgili birkaç örnek cümle paylaşalım:

  • - Bugünkü fuarda çok fonksiyonlu bir araç gördüm.
  • - Buradaki vazifeniz nedir?
  • - Öğretmen yarın yapmamız için ödev verdi.
  • - Bu araç çok işlevsiz duruyor.

Görev kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TDK'ya göre görev kelimesinin 7 farklı anlamı mevcuttur. Görev kelimesi anlamları şu şekilde:

Görev eş anlamlısı nedir? Görevin eş anlamlısı nedir? Görev kelimesinin eş anlamlısı nedir? Görev zıt anlamlısı var mı?

TDK görev 1. anlamı : Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş.

TDK görev 2. anlamı : İşlev.

TDK görev 3. anlamı : Resmî iş, vazife

TDK görev 4. anlamı : Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı iş, misyon.

TDK görev 5. anlamı : Bir cümlede bir dil biriminin öbür birimlerle ilişkisi aracılığıyla yerine getirdiği iş.

TDK görev 6. anlamı : Bir organ veya hücrenin yaptığı iş. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

TDK görev 7. anlamı : Bir değerin başka değerlerle olan ilişkisi.

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Haber: Görev eş anlamlısı nedir? Görevin eş anlamlısı nedir? Görev kelimesinin eş anlamlısı nedir? Görev zıt anlamlısı var mı? - Haberler
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