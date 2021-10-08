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God of War: Ragnarök, Türkçe altyazı desteği ile geliyor

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
God of War: Ragnarök, Türkçe altyazı desteği ile geliyor

God of War'un geliştiricisi Santa Monica Studio'dan beklenen haber geldi, God of War: Ragnarök'te de Türkçe altyazı desteği olacak.

2018 yılında çıkan God of War oyununda da Türkçe altyazı ve menü desteği bulunuyordu. PlayStation oyuncularının merakla beklediği GoW'un yeni oyunu God Of War Ragnarök'te Türkçe dil desteği bulunup bulunmayacağıydı.

Yayıncılığını Sony, geliştiriciliğini Santa Monico Studio'nun yaptığı God of War: Ragnarök'ün dil desteği sunduğu ülkelerin listesi açıklandı.

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Önümüzdeki sene Playstation 5 ve Playstation 4 için çıkış yapacak God of War Ragnarök'te Türkçe altyazı desteği ve menü desteği bulunacak. Bunun yanı sıra hangi dillerin altyazı ve seslendirmesinin bulunacağı liste paylaşıldı. İşte God of War Ragnarök'te yer alan dillerin listesi…

GOD OF WAR RAGNARÖK ALTYAZI DİL DESTEĞİ BULUNAN DİLLER

  • Türkçe
  • Hırvatça
  • Flemençe
  • Macarca
  • Korece
  • Çince

GOD OF WAR RAGNARÖK SESLENDİRME VE ALTYAZI DİL DESTEĞİ BULUNAN DİLLER

  • İngilizce
  • Almanca
  • Fransızca
  • İtalyanca
  • Japonca
  • Yunanca
  • Lehçe
  • Portekizce
  • Rusça
  • İspanyolca
  • Arapça

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Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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