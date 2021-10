God of War: Ragnarok PC'ye gelebilir, heyecanla beklenen oyun PS4 ve PS5 çıkışıyla eş zamanlı olarak bilgisayara da çıkabilir.

God of War: Ragnarok, God of War serisinin 5. oyunu, 2022'de PlayStation için çıkış yapmaya hazırlanıyor. Santa Monica Studios'un God of War 4 başarısından sonra çıkacağı duyurulan 5. oyun, İskandinav mitolojisinde kıyamet olarak anılan "ragnarok" döneminde geçecek. Thor, Odin ve daha birçok tanrı ile karşılaşacağımız oyunda Kratos'un gücü ve Atreus'un Loki'ye dönüşmesi hakkında daha fazla şey de öğreneceğiz. İddialara göre, God of War: Ragnarok PC'ye gelebilir.

İddiaların temeli, bir Twitter kullanıcısının yaptığı paylaşıma dayanıyor. Warren Lee adlı bir LinkedIn kullanıcısının profilini araştıran bu Twitter kullanıcısı, Lee'nin Jetpack Interactive'e çalışan bir yazılımcı olduğunu fark etmiş. Jetpack Interactive, resmi olarak God of War bilgisayar sürümünü yapmaktan sorumlu olan firma. Ancak bildiğimiz kadarıyla Jetpack, sadece 4. oyunu bilgisayara uyarlamakla meşgul. Warren Lee ise, LinkedIn profilindeki projelere henüz bilgisayar sürümü açıklanmamış olan God of War: Ragnarok'u eklemiş.

Bu aslında çok basit bir hata olabilir, Warren Lee adlı bu Jetpack Interactive çalışanı, sadece God of War 4'ün bilgisayar sürümüyle ilgilenmesine rağmen, yanlışlıkla profiline God of War: Ragnarok yazmış olabilir. Ancak biraz komplo teorisi üretmek isterseniz, Lee'nin henüz açıklanmamış olan bir God of War: Ragnarok PC sürümünü yanlışlıkla sızdırdığını söylemek de mümkün. Dediğimiz gibi, bu, şu an için sadece bir komplo teorisi olmaktan öteye gidemez.

Bize kalırsa, "LinkedIn sızıntısı" büyük ihtimalle basit bir hatadan ibaret. Ancak bu God of War: Ragnarok'u asla bilgisayarda görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Üstelik God of War 4'ün bilgisayar sürümü açıklanmışken, serinin geri kalanının da bilgisayara geleceğini tahmin etmek çok da zor değil. Sadece, Santa Monica Studios'a ve Jetpack Interactive'e projeleri üzerinde uğraşmak için biraz zaman tanımamız gerekebilir, yepyeni bir oyun yolda ve serinin bir önceki dev oyunu bilgisayara uyarlanıyor, bu iki proje de hem büyük hem de oldukça zaman alıcı projeler. Santa Monica Studios, yıllardır unutulmuş God of War serisini, harika bir oyunla canlandırmayı başarmış ve fanların kalbini çalmıştı.

SaveButonu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet