Giresun'da Cumhuriyet Yürüyüşü Coşkulu Bir Kalabalıkla Gerçekleştirildi

GİRESUN (Habermetre) - Cumhuriyetin ilanının 98'inci yıldönümünde Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Giresun'da coşkulu bir kalabalığın katılımıyla "Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü" düzenlendi.

Giresun'da 28 Ekim Perşembe günü saat: 13. 00'de Giresun Valiliği önündeki Atatürk Anıtına çelenk sunumuyla başlayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları gün boyu çeşitli etkinliklerle devam etti.

Kutlamalara, 29 Ekim Cuma günü de devam edildi. Giresun Valiliği'nde 29 Ekim Cuma günü sabah saat 09. 30'da tebriklerin kabulü başlayan kutlamalar, saat: 10. 00'da Valilik önündeki törenlerle devam etti.

Aynı gün akşam saat 18. 00'de Şehit İsmail Bay Halk Eğitimi Merkezi önünden başlayan "Fener Alayı ve Cumhuriyet Yürüyüşü" Vali Enver Ünlü, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Belediye Başkanı Av. Aytekin Şenlikoğlu, AK Parti İl Başkanı Kenan Tatlı, il protokolü ve coşkulu bir kalabalığın katılımıyla gerçekleştirildi.

Ellerinde Türk Bayraklarıyla yürüyüşe katılan kalabalık Gazi Caddesi üzerinden Atatürk Meydanına inerken, yürüyüşe katılan Vali Ünlü ve İl protokolü yürüyüş boyunca cadde üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla, balkonlarından alkışlarla yürüyüş kortejini selamlayan vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Atatürk Meydanında tamamlanan yürüyüşün ardından meydanda kurulu platformdan coşkulu kalabalığa seslenen Vali Ünlü ve Belediye Başkanı Şenlikoğlu, halkın Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Program Liman Sahasında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ile sona erdi.

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