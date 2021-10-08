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Germencik Belediyesi'nden spora destek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Germencik Belediyesi'nden spora destek

Spora ve sporcuya yönelik önemli adımlar atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ten bir destek de Germencikspor'a geldi.

AYDIN (İHA) - Spora ve sporcuya yönelik önemli adımlar atan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'ten bir destek de Germencikspor'a geldi.

Aydın Süper Amatör Lig'de mücadele eden Germencikspor'a ayni ve nakdi yardım yapılması için çalışma yapan Belediye Başkanı Fuat Öndeş konuyu belediye meclisine taşıdı. Ekim meclisinde görüşülen konu plan ve bütçe komisyon kararının ardından meclise sunularak oy birliğiyle kabul edildi. Germencik Belediyesi ile Germencikspor arasında imzalanacak protokol çerçevesinde kulübe sportif faaliyetlerinde kullanılması için 150 bin TL ayni ve nakdi yardım yapılacak.

Germencikspor'a mali destek sağlanması için çalışma yapan Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş konuyla ilgili şunları kaydetti "Germencik Belediyesi olarak spora ve sporcuya büyük önem veriyor, bu anlamda bir çok çalışma yapıyoruz. İlçemizin eksikliği olan bir tanesi Ortaklar'da diğeri Germencik'te olmak üzere içerisinde halı sahanın da bulunduğu spor kompleksi inşaatlarımız sürüyor. Bunların yanı sıra malumunuz futbol turnuvaları, bisiklet turu gibi çalışmalarla spor ile ilgili temasımızı sıcak tutuyor, özellikle ilçemizde bulunan spor kulüplerine imkanımız ve gücümüz dahilinde destek olmaya çalışıyoruz. Germencik'imizin güzide spor kulübü Germencikspor'a da bu anlamda katkıda bulunmak, sporcularımızın sportif faaliyetlerini sürdürebilmesi için onlara destek olmak için imkanımız dahilinde 150 bin TL ayni ve nakdi yardım yapacağız. Desteğin kulübümüze faydalı olması dileğiyle Germencikspor ve kıymetli yöneticileri ile ilçemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi. - AYDIN

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