Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık Yerleşkesi'ne yeni Öğrenci Merkezi

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık Yerleşkesi, kapsamlı bir yeni öğrenci merkezine kavuşacak. Üniversite Yönetimi, Gemlik Belediyesi ve Borusan Asım Kocabıyık Vakfı ortaklığında hayata geçirilecek proje için taraflar arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi, Gemlik Belediyesi ve Borusan Kocabıyık Vakfı iş birliği ile Gemlik Sunğipek Asım Kocabıyık Yerleşkesi'ne yeni bir Öğrenci Merkezi kazandırılıyor. Hayata geçirilecek yeni projeyle, öğrencilerin çok yönlü bir şekilde faydalanacağı sadece akademik değil, sosyal anlamda da ihtiyaçların gözetildiği bir alan oluşturulması hedefleniyor. Projeye BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Gemlik Belediye Başkanı M. Uğur Sertaslan, Borusan Kocabıyık Vakfı Genel Sekreteri Canan Ercan Çelik imza attı. Törene Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Gemlik MYO Müdürü Prof. Dr. Yahya Işık, akademisyenler ve idari personel katıldı.

YENİ ÜNİVERSİTENİN GÖVDESİ OLACAK

Asım Kocabıyık Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Hukuk Fakültesi'nin Gemlik'te bulunmasının yıllardır tartışılan bir konu olduğuna vurgu yaptı. Mevcut şartlarda fırsat ve imkanların iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Buradaki gerçeği iyi okumamız icap ediyor. Kaldı ki vakıf marifetiyle bir hayır hizmeti olarak Hukuk Fakültesi'nin Gemlik'te oluşturulması konusunda bir irade ortaya koyulmuştur. Bu anlamda bizlerin de iradesi inşallah bir üniversitenin gövdesini de oluşturmasını planladığımız Hukuk Fakültesi'nin Gemlik'te kalmasından yanadır" dedi.

REKTÖR KILAVUZ: GELECEĞE DÖNÜK ÜMİTLERİ YEŞERTECEĞİZ

Öğrencilerden imkanların sınırlı olduğuna yönelik bir takım şikayetler geldiğini açıklayan Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; yapılacak yatırımlar ve yeni projeler sayesinde en kısa sürede bu sorunları çözeceklerini söyledi. YÖK tarafından hukuk fakültelerinin geliştirilmesi amacıyla BUÜ Hukuk Fakültesi'ne 15 araştırma görevlisi ve 5 öğretim üyesi kadrosu tahsis edildiğini müjdeleyen Kılavuz; "Bunlar kota dışıdır. Üniversitelerin genel kotalarının dışında ilaveten 20 kadro almış olduk. 20 kadro demek, yeni bir fakülte demektir. Biz inşallah bu kadroyu donanımlı genç akademisyen arkadaşlarımızla tamamlayacağız. Hukuk Fakültemizi yeniden şekillendireceğiz ve geleceğe dönük ümitleri yeşerteceğiz. Akademik anlamda güçlü bir kadroya sahibiz. Mezunlarımız devlet sınavları içerisinde en iyi dereceleri elde ediyor. Fakültenin ortamı da çok iyi. İnşallah önümüzdeki yıllar içerisinde de Kredi Yurtlar Kurumu'nun da ilave bir yer talebi var. Bunu da görüşecek ve yurt kapasitesinin artırılmasını sağlayacağız. Böylelikle tüm problemlerin çözüldüğü, öğrencilerimizin mutlu olduğu bir kampüs oluşturmayı hedefliyoruz. Buna katkı sunan başta Borusan Vakfı'na ve kurucusu Asım Kocabıyık'a şükranlarımızı arz ediyoruz. Mekanı Cennet olsun. Çok önemli katkılarda bulundu. Aynı anlayışı kendisinden sonra gelen yöneticiler de devam ettiriyor. Gemlik Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Bizler de elimizden gelen gayreti göstererek fakültemizi çok daha iyi imkanlara kavuşturacağız" diye konuştu.

GEMLİK, ÜNİVESİTE KENTİ OLACAK

Törende konuşan Gemlik Belediye Başkanı M. Uğur Sertaslan ise ilçede bulunan tüm siyasi partilerin Üniversite konusundaki meselelere ortak bir vizyondan baktıklarını belirtti. Gemlik'in tarih, turizm, ticaret ve tarım kenti olduğunun altını çizen Başkan Uğur Sertaslan; "Biz istiyoruz ki aynı zamanda da bir üniversite kenti olalım. Böyle de anılmak istiyoruz. 5. sıfatımızın da bu olması yönünde gayret gösteriyoruz. Yine biliyoruz ki Fakülte Yerleşkemizin içerisinde öğrencilerimizin biraz daha desteklenmesi gerekiyor. Rektör Hocamızın bu konuda memnuniyetle işbirliğine açık olması böyle bir sonuç ortaya çıkardı. Allah rahmet eylesin, merhum Asım Kocabıyık'ın mirası, o ruhu bu protokolde ve yapılacak olan binada da yerini bulacaktır. Borusan grubu da destekleyecek. Gemlik Belediyesi olarak biz de taşın altına elimizi koyacağız ve bu işi bitireceğiz. Burada eğitim alan çocuklarımız bir parça daha iyi donanımlı olacak ve o şekilde mezun olacaklar. Projede emeği geçen herkese huzurlarınızda teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

EĞİTİME DESTEK DEVAM EDECEK

Projenin destekçilerinden Borusan Kocabıyık Vakfı'nın Genel Sekreteri Canan Ercan Çelik da Vakıf olarak ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimin eğitim ile mümkün olduğuna inandıklarını vurguladı. Bu kapsamda yıllardır devam ettikleri eğitime destek projelerine bir yenisini eklediğimiz için büyük bir mutluluk ve gurur duyduklarını kaydeden Genel Sekreter Canan Ercan Çelik; "Gelecek dönemlerde de öğrencilerin daha verimli bir eğitim hayatı için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eğitim alanındaki odağımızın ve yaklaşımlarımızın temelinde kurucumuz merhum Asım Kocabıyık'ın vizyonu bulunuyor. Bu alanda imkan oluşturmak ve fırsat eşitliği sağlamak vakfımızın öncelik verdiği konuların başında geliyor. Gemlik Sunğipek Yerleşkesi'nin kalbimizdeki yeri tartışılmaz. Bugün bu yolda son derece kıymet verdiğimiz bu projenin paydaşı olmaktan da büyük bir heyecan duyuyoruz. Belediyemizin üstlendiği, Üniversite Rektörümüzün desteklediği bu projenin önemli bir paydaşı olmaktan gurur duyuyor, yeni merkezimizin öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

500 ÖĞRENCİ FAYDALANACAK

Yenileme projesi BUÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Özlem Bağbancı ve Prof. Dr. Bilal Bağbancı tarafından hazırlandı. Gemlik Belediyesi ise zemin etütlerini ve inşaat uygulama projeleri tamamladı. Rektörlük, Mimarlık Fakültesi, Hukuk Fakültesi Dekanlığı, Yapı İşleri Teknik Dairesi ve Borusan Kocabıyık Vakfı'nın birlikte yaptığı çalışmalarla projenin işlevsellik yönü geliştirildi. Projenin hayata geçmesiyle aynı anda yaklaşık 500 öğrencinin faydalanabileceği çok yönlü bir öğrenci merkezi kurulmuş olacak.

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