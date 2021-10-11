Geminbeli Tüneli'nde ışığa son 250 metre

AKDENİZ, MERSİN (DHA) - KARADENİZ Bölgesi'ni Sivas üzerinden Akdeniz Bölgesi'ne bağlayacak Geminbeli Tüneli'nde çalışmalar sürdürülüyor. Toplam 8 bin 600 metrelik çift tüpten oluşan tünelde, ışığa 250 metre kaldı. Sivas Valisi Salih Ayhan, "2022'nin sonunda hizmete girmesini planlıyoruz. Bu tünel, hem zaman hem de konforlu yolculuk sağlamış olacak" dedi.

Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasındaki güzergahın önemli projelerinden olan ve özellikle kış aylarında ulaşımı kolaylaştırması beklenen Geminbeli Tüneli'ndeki çalışmalara devam ediliyor. Yapımına 2013'te başlanan, her biri 4 bin 300 metre olmak üzere toplam 8 bin 600 metrelik çift tüpten oluşan tünelde; tüplerin birinde ışık görüldü, diğerinde çıkışa son 250 metre mesafe kaldı.

Kış aylarında sürücülerin bu bölgede zorluk yaşadığını belirten Vali Ayhan, "Bu tünel, hem zaman olarak ulaşımı kısaltacak hem de kış dönemi çok zorlu geçiyor, burada da kaliteli ve konforlu bir yolculuk olacak. Hafif bir tipide Geminbeli Geçidi çok kolay kapanan bir yol. Dolayısıyla bunlara baktığımız çok önemli bir proje. İnşallah bittiğinde çok kaliteli, konforlu ve güvenli bir yolculuk sağlayacak" diye konuştu.