Gelinim Mutfakta'da neden eleme olmadı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden kimse elenmedi?

Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? Gelinim Mutfakta neden kimse elenmedi? Gelinim Mutfakta'da neden eleme olmadı? İşte detaylar haberimizde...

22 EKİM 2021 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim, Yaren ve Damla oldu. 3 gelin kuraya kaldı ve çeyrek altını Yeşim kazandı.

22 EKİM CUMA GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim, Yaren ve Damla oldu. 3 gelin kuraya kaldı ve çeyrek altını Yeşim kazandı.

22 EKİM 2021 GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak 10 bin TL değerindeki bilezikleri kazanan Yaren oldu.

22 EKİM CUMA GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak 10 bin TL değerindeki bilezikleri kazanan Yaren oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN PUAN DURUMU

Yeşim: 13

Damla: 13

Yaren: 13

Aslıhan: 11

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN PUAN DURUMU

Yaren: 78

Aslıhan: 76

Yeşim: 65

Damla: 58

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta eleme yapılmadı.

GELİNİM MUTFAKTA'DA NEDEN KİMSE ELENMEDİ?

Gelinim Mutfakta yarışması sunucusu Songül Karlı'nın yönetmenden ricası üzerine bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kimse elenmedi.

Haberler.com - Gündem