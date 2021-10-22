Gelinim Mutfakta'da neden eleme olmadı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden kimse elenmedi?
Gelinim Mutfakta puan durumu merak edilmekte. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? Gelinim Mutfakta puan durumu! Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta son bölüm İZLE! İşte detaylar...
Gelinim Mutfakta puan durumu merak ediliyor. Hafta içi her gün ekrana gelen yemek yarışmasında her gün çeyrek altın için mücadele sürüyor. 4 gelin ve kırmızı püreli tavuk bonfile yapıyor. Kayınvalideler, kırmızı püreli tavuk bonfile için puan veriyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu açıklandı mı? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Gelinim Mutfakta gün birincisi belli oldu mu? Gelinim Mutfakta neden kimse elenmedi? Gelinim Mutfakta'da neden eleme olmadı? İşte detaylar haberimizde...
22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim, Yaren ve Damla oldu. 3 gelin kuraya kaldı ve çeyrek altını Yeşim kazandı.
22 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan isim Yeşim, Yaren ve Damla oldu. 3 gelin kuraya kaldı ve çeyrek altını Yeşim kazandı.
Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak 10 bin TL değerindeki bilezikleri kazanan Yaren oldu.
Bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak 10 bin TL değerindeki bilezikleri kazanan Yaren oldu.
- Yeşim: 13
- Damla: 13
- Yaren: 13
- Aslıhan: 11
- Yaren: 78
- Aslıhan: 76
- Yeşim: 65
- Damla: 58
Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta eleme yapılmadı.
Gelinim Mutfakta yarışması sunucusu Songül Karlı'nın yönetmenden ricası üzerine bu hafta Gelinim Mutfakta yarışmasında kimse elenmedi.