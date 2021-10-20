GAZİLERDEN BAŞKAN ÇAKIN'A JEST

UŞAK (Habermetre) - Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a desteklerinden dolayı "Onursal Fahri Üyelik Belgesi" takdim edildi.

Başkan Çakın'ın makamında gerçekleşen takdim töreninde derneğin Şube Başkanı Gazi Kemal Cengiz ile yönetim kurulu üyeleri Cihan Biler ve Necati Altınkaya'nın yanı sıra Uşak Belediye Başkan Yarımcısı Hikmet Kahraman da yer aldı.

CENGİZ; "BAŞKANIMIZIN DESTEKLERİ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ"

Başkan Çakın'a Onursal Fahri Üyelik Belgesini takdim eden Derneğin Uşak Şube Başkanı Kemal Cengiz yaptığı konuşmada; Başkan Çakın'ın bugüne kadar sadece özel günlerde değil her zaman her konuda yanlarında olduğunu belirterek, "Başkanımız gerek maddi gerekse manevi konularda bizlere hep destek oldu. Geçtiğimiz yıl inşa ederek derneğimize tahsis ettikleri dernek binamız başta olmak üzere birçok alanda çalışmalarımızı destekledi ve yaşam standartlarımızı kolaylaştıran adımlar attı. Biz de derneğimizin yönetim kuruluyla birlikte Genel Merkezimize Başkanımızın desteklerini ilettik ve gönülden bir karşılık vererek jest yapmak istedik. Genel Başkanımız Mustafa Işık Beyefendinin de takdiri ile Uşak Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakın'a "Onursal Fahri Üyelik Belgesi" hazırlayıp takdim etmek istedik. " dedi.

DERNEK BİNASI TÜM ÜYELERİN TAKDİRİNİ KAZANDI

Başkan Çakın'ın geçen yıl kendilerine tahsis ettiği dernek binasının, derneğin Türkiye'deki tüm şubeleri ve üyeleri tarafından beğeniyle karşılandığının altını çizen Cengiz; başta kendisi ve Uşak Şubesine kayıtlı 96 üye de dahil olmak üzere tüm gazilerin Başkan Çakın'ın desteklerinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

TAKDİM TÖRENİNDE DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Kendisine takdim edilen fahri üyelik belgesini büyük bir memnuniyetle kabul eden Başkan Çakın, Türk Milleti'nin önemli değerlerinden olan kahraman gazilerin her zaman yanında olduklarını belirtti. Çakın, vatanın bölünmez bütünlüğü için verilen kutsal mücadeleyi her zaman takdir ettiklerini ifade ederek, "Uşak Belediyesi olarak kahraman gazilerimizi daima destekliyoruz. Onların yaşamını daha konforlu ve daha sosyal bir hale getirmek için kentimiz genelinde gereken tüm hizmetleri hayata geçiriyoruz. Bundan sonra da maddi ve manevi anlamda yanlarında olmaya devam edeceğiz. " dedi.

BAŞKAN ÇAKIN; "GURUR DUYDUM"

Kendisine takdim edilen fahri üyelik belgesinden dolayı çok duygulandığını ve gurur duyduğunu ifade eden Çakın; "Kıymetli derneğimizin bana layık gördüğü fahri üyelik ve takdim ettikleri bu anlamlı belge için hem Derneğin Genel Başkanı Sayın Mustafa Işık Beye hem de Uşak Şube Başkanımız Kıymetli gazimiz Kemal Cengiz Beye ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Kendilerine bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. İnşallah bundan sonra da hem özel günlerde hem de farklı projelerde birlikte çalışma ve yan yana olmaya devam edeceğiz. " diye konuştu.

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