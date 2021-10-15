Gaziantep'te Türkovac aşısı için 200 gönüllü aranıyor

GAZİANTEP (İHA) - Türkiye'nin yerli aşısı Türkovac'ın Faz-2 çalışmaları tamamlanırken, 41 merkezde gerçekleştirilecek olan Faz-3 çalışmaları kapsamında Gaziantep'te 200 gönüllü aranıyor.

Gaziantep Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gaziantep'te 200 gönüllü arandığı belirtilerek, "Faz-2 çalışmaları başarıyla tamamlanan Turkovac aşısının etkinliğini görmek için Faz-3 çalışmalarına Türkiye genelinde 41 merkezde başlanacak olup, ilimizde Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacaktır. Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaklaşık 200 gönüllü çalışmaya dahil edilecektir. Yerli aşımız Turcovac Faz-3 çalışmalarına gönüllü olmak için, SinoVac (İNAKTİF) aşısı ile 2 doz aşı yapılmış, 2'nci doz aşı gününden sonra en az 90 gün ve en fazla 270 gün geçmiş olan, 18-59 yaş arasında sağlıklı erkek veya kadın kişiler, ilgili ek kriterleri karşıladığı takdirde çalışmaya dahil edilecektir. Çalışmaya katılan gönüllüler yaklaşık 6 ay boyunca sağlık ekiplerimiz tarafından belirli aralıklarla takip edilecekler. Haydi Gaziantep, bu çalışmada bizlere destek olmaya. Sizlerin desteği ile yerli aşımız hizmete girecek ve aydınlık günlere kavuşacağız" dedi.

(İHA)

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