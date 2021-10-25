Gaziantep'te hayırsever desteğiyle 32 derslikli okul yapılacak

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantepli hayırsever Çelik ailesi, valiliğin koordinasyonunda yürütülen "100. Yılda 100 Hayırsever" kampanyası kapsamında Şahinbey ilçesine 32 derslikli okul yapacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentteki okul eksikliğinin giderilmesi, eğitim ve geleceğe yatırım yapılmasının hedeflendiği kampanyaya, hayırsever ve kurumların destekleri sürüyor.

Bu kapsamda Çelik ailesi tarafından Mavikent Mahallesi'nde inşa edilecek 32 derslikli okul için protokol imzalandı.

Vali Davut Gül, Çelik ailesine teşekkür ederek, eğitime hayırsever katkısının önemine işaret etti.

Kampanya kapsamında arazi bulmanın önemine işaret eden Gül, bu noktada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in çok hassas davrandığını vurguladı.

Fatma Şahin ise kampanyayla kentteki okul ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılanacağını belirterek, kampanyaya destek olanlara teşekkür etti.

Hayırsever Abdulhadi Çelik de Gaziantep'e güzel bir okul hediye edeceklerini ve okulda güzel nesiller yetişmesini arzuladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından protokol imzalandı.