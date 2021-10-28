Gaziantep'te binlerce kitap öğrencilerin ayağına kadar getirilecek

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Gaziantep'teki öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak, okul kütüphanelerinin kitap ihtiyacını gidermek, öğrencilerin kitaba erişimini kolaylaştırmak ve eğitimde fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla örgün ve resmi ortaöğretim kurumlarının kütüphanelerine kitap temini için protokol imza töreni düzenlendi.

"Ben Okuyorum Gaziantep Okuyor" mottosundan hareketle il genelindeki genç neslin okuma alışkanlığına güç kazandırmak amacıyla Gaziantep Valiliği Fuaye Salonu'nda yeni bir protokol hayata geçirildi. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı Gaziantep'teki örgün ve resmi 225 ortaöğretim kurumunun kütüphanelerine 19 bin adet kitap teslim edilecek. Törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tiryakioğlu bulundu.

"Çocuklarımız ne kadar farklı türde kitap okursa geleceğe o kadar iyi hazırlanır"

Protokol imza töreninde konuşan GBB Başkanı Fatma Şahin, "'Ben okuyorum Gaziantep okuyor' dedik. Gaziantep okumaya başladı. O yüzden daha fazla kitaba ihtiyaç var. Biz de bu ihtiyaçlarını gidermek için Gaziantep Büyükşehir olarak bildiğiniz üzere pandemi döneminde 100 binlerce kitabı çocuklarımızın, gençlerimizin evlerine teslim ettik. Dijital kütüphane açtık, yaklaşık 30 bin kitaba bir tuşla erişimi sağladık. Şimdi bu yeni protokolümüzle kitap çeşitliliğini artımak için okul kütüphanelerine kitap temin etmek için protokol imza töreni yapıyoruz. Çocuklarımız ne kadar farklı türde kitap okursa ne kadar çok fikren gelişirse ve 'Spor Dostu Gaziantep' ile de bedensel gelişimini ne kadar yeterli düzeyde sağlarsa çocukları ve gençleri geleceğe daha iyi hazırlarız" dedi.

Türk edebiyatının başucu kitapları öğrencilerle buluşacak

Gaziantep Valisi Davut Gül ise Türk edebiyatındaki klasik kitapların alınacağını belirterek, " Öğrenciler için temel başucu kitaplar temin edilecek, ortaöğretim kurumlarının tamamına dağıtımı yapılacak. Böylelikle Gaziantep okuma grafiğindeki istikrarını giderek yükseltecek. Bu kapsamda ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma hanıma, ekibine, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve vali yardımcımıza teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - GAZİANTEP