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Gazeteci Candaş Tolga Işık, oyun yayıncısı açıklaması ile tartışma yarattı

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Gazeteci Candaş Tolga Işık, oyun yayıncısı açıklaması ile tartışma yarattı

Gazeteci Candaş Tolga Işık'ın attığı Tweet, yayıncılık dünyası hakkında yeni bir tartışma yarattı.

Haber Global ekranlarında Az Önce Konuştum programının sunuculuğunu yapan tanınmış gazeteci Candaş Tolga Işık, oyun yayıncılığı hakkında attığı Tweet ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

15 Ekim Cuma gününün öğle saatlerinde Twitter hesabı üzerinden bir Tweet atan Işık, her gün 3-4 saat oyun canlı yayınları yaparak Türkiye'nin en büyük şirketinin CEO'sundan daha fazla kazanan bir yayıncı ile tanıştığını dile getirirken, bu yayıncı ile konuştukça çalışmaktan soğudunu söyledi.

İki cümle uzunluğundaki Tweet, yaklaşık bir gün içerisinde 270'den fazla alıntı Tweet ve 330'dan fazla cevap aldı.

Jahrein: "O kadar kazanın ben bir daha yayın açmayacağım"

Hem Twitch'in hem de Türkiye'nin en popüler isimlerinden biri olan Ahmet "Jahrein" Sonu. Candaş Tolga Işık'ın bu açıklamasına ilginç bir teklifte bulundu. Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Jahrein, "Candaş Bey siz yine tanınan birisiniz. Bütün masraflar benden. Oyunu, pcsi, stüdyosu, interneti. Günde 3-4 saat yayın açarak o kadar kazanın ben bir daha yayın açmayacağım." şeklinde bir teklifte bulunurken, "Küçümsemek kolay ama yayıncılık hiç de kolay değil. 7/24 bir iştir. Merak ediyorsanız anlatırım." sözleri ile açıklamasını bitirdi.

Candaş Tolga Işık: "Hiçkimsenin emeğini de işini de küçümsemem"

Candaş Tolga Işık tarafından yapılan bu açıklamanın ardından hem oyun, hem de internet dünyasından Tamer Yeşildağ, Fırat Albayram, Kendine Müzisyen, Grimnax, Turgut Uç ve daha birçok kişi konu hakkındaki düşüncelerini paylaştı.

Candaş Tolga Işık ise tartışma yaratan bu Tweet'ini Jahrein'e verdiği cevap ile açıklığa kavuşturdu. Sonuç'a verdiği cevapta Işık, ne yapıyor olursa olsun hiçkimsenin emeğini de işini de küçümsemeyeceğini söylerken şöyle devam etti: "Öyle anlaşıldıysam da hepinizden tek tek özür dilerim. Bambaşka bir şey anlatmaya çalışıyordum. Senin gibi aklına güvendiğim arkadaşlarla biraraya gelip anlamayı, anlatmayı da çok isterim."

Işık tarafından gelen yayın teklifine ise jahrein attığı Tweet'te olumlu bir cevap verirken, sağlık sorunları nedeniyle ekranlardan uzak olduğunu, toparlanınca konuşabileceğini dile getirdi.

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