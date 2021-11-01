Gazeteci Aşar'ın acı günü

KARABÜK (İHA) - Karabük'te yerel gazeteci Mehmet Aşar'ın babası Hüseyin Aşar yakalandığı korona virüs sonucu hayatını kaybetti.

Karabük'te yayın yapan Meydan Gazetesi muhabirlerinden gazeteci Mehmet Aşar'ın bir süre önce korona virüse yakalanan ve entübe edilen babası Hüseyin Aşar tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Aşar için Beşbinevler Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Aşar'ın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ile Niyazi Güneş, kurum müdürleri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Aşar'ın cenazesi, Beşbinevler Aile Mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

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