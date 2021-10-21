Galatasaray grubu puan durumu nedir? Galatasaray grubunda kaçıncı sırada?
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi Galatasaray kaç puanda ve kaçıncı sırada? GS gruptan 1. çıkar mı? GS puanı kaç? Galatasaray maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray'ın gruptaki maçları ne zaman, saat kaçta, hangi günler gibi konular araştırıldı.
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında bu akşam deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Galatasaray grubu puan durumu nedir? Galatasaray grubunda kaçıncı sırada?
Galatasaray E grubunda bulunuyor. Şuanda 4 puana sahip ve lider konumda.
• Galatasaray : 4 puan
• Lazio : 3 puan
• Marseille : 2 puan
• Lokomotiv Moskova : 1 puan
Avrupa Ligi'nde ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar son 24 takım arasına kalacak. Üçüncü bitirenler ise Konferans Ligi'ne gidecek. İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.