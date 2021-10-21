Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında bu akşam deplasmanda Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, Rusya deplasmanından galibiyetle ayrılarak liderliğini sürdürmek istiyor. Galatasaray grubu puan durumu nedir? Galatasaray grubunda kaçıncı sırada?

GALATASARAY GRUPTA KAÇINCI SIRADA? KAÇ PUANI VAR?

Galatasaray E grubunda bulunuyor. Şuanda 4 puana sahip ve lider konumda.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

• Galatasaray : 4 puan

• Lazio : 3 puan

• Marseille : 2 puan

• Lokomotiv Moskova : 1 puan

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Avrupa Ligi'nde ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar son 24 takım arasına kalacak. Üçüncü bitirenler ise Konferans Ligi'ne gidecek. İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek.

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