Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi

İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Haberler | Kültür Sanat

Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde Fenerbahçeli futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin 'Dost' isimli sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

BEYKOZ, İSTANBUL (İHA) - Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi

İSTANBUL - 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma gününde Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezinde Fenerbahçeli futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin 'Dost' isimli sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Beykoz Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Carolina Alurralde ve şarkıcı Mustafa Ceceli katıldı.

Hayvanlara verdiği değer ile öne çıkan ilçelerden Beykoz, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü sebebiyle, Fenerbahçeli futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'nin "Dost" isimli fotoğraf sergisine ev sahipliği yaptı. Beykoz Belediyesi'nin destekleriyle, sokak hayvanları için farkındalık oluşturmak üzere oluşturulan sergiye ilgi yoğun oldu. Sokak hayvanları için Türkiye'nin en modern merkezi olarak kurulan "Beykoz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi"ndeki serginin açılışına Beykoz Kaymakamı Esengül Korkmaz Çiçekli, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, AK Parti İnsan Hakları Birimi İl Başkan Yardımcısı Yıldız Konal Süslü, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Gaye Zayıf, Sanatçı Mustafa Ceceli, hayvan severler ve ilçe protokolü katıldı.

Serginin açılışında konuşan Carolina Alurralde, "Doğumumdan, çocukluğumdan beri etrafımda köpekler var. Hayvanlarla bir arada olmak benim için çok güzel. Çocukluğumdan beri sokaklarda gördüğüm hayvanları tedavi etmek benim çok hoşuma gidiyordu" dedi.

"Hayvanların yaşam koşullarını iyileştirebilmek için ne yapabiliriz en önemlisi o"

Etkinlikte konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bu sergi sokak hayvanları ile alakalı. Aslında bu sergi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Onlar bizim canlarımız. Sokak hayvanları sevgisini arttırmak için ne yapabiliriz diye düşünüyorum ama Türkiye'de bu zaten oldukça iyi. Bu hayvanların yaşam koşullarını iyileştirebilmek için neler yapabiliriz, en önemlisi o. Onların daha sağlıklı olması, sayılarının kontrol edilebilir olması dolayısıyla kısırlaştırma ile beraber sayıyı sınırlandırarak belediyelerin bakması gerekli" dedi.

"Hayvanlar bir mal veya eşya değildir"

Hayvanların bir hevesle alınmaması gerektiğini ifade eden Başkan Aydın, "İnsanlar şöyle yapıyor, bir kedim var çok güzel besleyeyim diyor ama bir süre sonra sokağa bırakıyor. Onlar eşya veya mal değil, canlar. Dolayısıyla bir hayat boyunca bizimle olacaklar. Bir hayvanı aldığımız zaman ölene kadar bizimle olacağını düşünerek almak lazım. Beykoz'da en büyük sıkıntımız hayvanların ormana terk edilmesi. Biz burada çok güzel bir hastane açtık hayvanlar için, bu güzel yetkiyi bana veren Beykoz halkına çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi

Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi

Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi

Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi
İhlas Haber Ajansı / Emre Sertdemir - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Gülşen Ekrem İmamoğlu Mustafa Varank Oğuzhan Asiltürk Joe Biden
Magazin Bergen Gülşen Hazal Kaya
Spor Mehmet Topal Mesut Özil Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Cengiz Ergün Armin Laschet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbolcu Sosa'nın eşi Carolina Alurralde'den hayvanlara farkındalık sergisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 05.10.2021 11:08:30. #1.11#