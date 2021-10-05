Fransa'da yaklaşık 200 şehirde hükümet karşıtı protesto - Haberler
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Fransa'da yaklaşık 200 şehirde hükümet karşıtı protesto

İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Haberler | Güncel

- Fransa'da yaklaşık 200 şehirde hükümet karşıtı protesto Fransa'da yaklaşık 200 şehirde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un izlediği hükümet politikalarına karşı protestolar düzenlendi.

- Fransa'da yaklaşık 200 şehirde hükümet karşıtı protesto

PARİS - Fransa'da yaklaşık 200 şehirde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un izlediği hükümet politikalarına karşı protestolar düzenlendi.

Fransa'da sendikalar ilan ettikleri 1 günlük grevde, başta başkent Paris olmak üzere yaklaşık 200 şehirde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un izlediği hükümet politikalarına protesto etti. Sendikalar, maaşları savunmak, emeklilik ve işsizlik sigortası reformlarına itiraz etmek için sokağa indiklerini ifade ederken, binlerce kişi gösterilere destek verdi.

Rennes, Nantes, Caen, Marsilya'nında içinde bulunduğu yaklaşık 200 şehirde düzenlenen protestolarda, sık sık Macron'a istifa çağrısı yapıldı.

Paris'teki protestoya yaklaşık 25 bin kişi katıldı

Genel Emek Konfederasyonu (CGT), Paris'teki protestoya yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını belirtti. Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'ndan Opera Meydanı'na kadar yürüyen göstericiler, "Genç işçiler, işsizler ve emekliler, hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Genç işçiler, işsizler ve emekliler, hep birlikte kazanacağız" sloganı attı.

İşçi Gücü sendikası Genel Sekreteri Yves Veyrier yaptığı açıklamada, "Satın alma gücü üzerindeki baskıyı artırmaya başlayan fiyat artışları, maaş konusunun ne kadar merkezi bir konu olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullanarak, asgari ücrete bağlı tüm bu işlerin acilen yeniden değerlendirilmesi çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki öğretmenlerin yaklaşık yüzde 4'ünün greve katıldığı aktarıldı.

Güvenlik güçlerinin sıkı güvenlik önlemleri aldığı gösterilerde, birçok metro istasyonu, cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. Gösteriler sırasında herhangi bir şiddet olayı bildirilmedi.

Fransa'da yaklaşık 200 şehirde hükümet karşıtı protesto

Fransa'da yaklaşık 200 şehirde hükümet karşıtı protesto

Fransa'da yaklaşık 200 şehirde hükümet karşıtı protesto

Fransa'da yaklaşık 200 şehirde hükümet karşıtı protesto

Fransa'da yaklaşık 200 şehirde hükümet karşıtı protesto

Fransa'da yaklaşık 200 şehirde hükümet karşıtı protesto

Fransa'da yaklaşık 200 şehirde hükümet karşıtı protesto

Fransa'da yaklaşık 200 şehirde hükümet karşıtı protesto

Fransa'da yaklaşık 200 şehirde hükümet karşıtı protesto
İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Son Dakika Haberleri
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