Forza Horizon 5 hakkında bilmeniz gereken her şey

Hayranlar, serinin yaratıcısı Playground Games'in Forza Horizon 5'i geliştirmek için geri döndüğünü bilmekte mutlu olabilir. İngiltere merkezli stüdyonun birden fazla projelerinden biri, diğeri Temmuz 2020'de duyurulan yeni Fable oyunu. Playgroun Games, Xbox şirketinin 2018'de stüdyoyu satın almasının ardından tamamen sahip olunan bir Microsoft yan kuruluşudur.

DUYURULUŞ

Çok sayıda spekülasyon ve içeriden gelen haberler den sonra Microsoft, Haziran ayındaki E3 2021 brifinginde Forza Horizon 5'i resmen duyurdu. Oyunun Meksika'daki ayarı etkinlik sırasında doğrulanırken, duyuru fragmanı oyuncuların yarış oyununda ziyaret edecekleri spekülatör görünümlü yerlerden bazılarını gösterdi.

YENİLİKLER NELER?

Bilinmesi gereken en acil ve önemli şey, Forza Horizon 5'in oyuncuları yeni harita Meksika'ya götürdüğüdür. Bu da Forza Horizon 4'ün İngiliz kırsalındaki ortamından sonra büyük bir değişikliktir. Şimdiye kadar gördüklerimizden ve öğrendiklerimizden, Forza Horizon 5'İN Meksika versiyonunu keşfedecek 11 farklı biyom ile çarpıcı ve zengin detaylarla sunuluyor. Forza Horizon 5 ayrıca mevsimleri geri getiriyor, bu yüzden oyun dinamik olarak değişecek ve belirli sezona göre yeni hava durumunu ve aydınlatma efektlerini sunacak.

Playground Games, Meksika'yı mümkün olduğunca sadık ve otantik bir şekilde temsil etmek için görüntü ve ayrıntı toplamak için geliştiricileri ve araştırmacıları Meksika'ya (COVID öncesi zamanlarda) gönderdi.

KAPAK ARABALARI

Spor oyunlarının kapak sporcuları vardır ve Forza Horizon serisinin kapak yıldızları vardır. Forza Horizon 5 için AMG-1 Mercedes hiper otomobili ve 2021 Ford Bronco Badlands kapağı süslüyor ve harika görünüyorlar.

ÇIKIŞ TARİHİ

Forza Horizon 5, PC, Xbox One ve Xbox Series X|S için 9 Kasım 2021'de piyasaya sürülecek.

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ÖN SİPARİŞ VE KOLEKSİYONCU SÜRÜMLERİ

Forza Horizon 5 için ön siparişler Xbox.com aracılığıyla mevcuttur. Temel oyunun fiyatı 299,00 TL, Deluxe Edition 399,00 TL ve Premium Edition 499,00 TL. Premium sürüm, Forza Horizon 5'in piyasaya sürüldüklerinde iki genişletmesinin yanı sıra VIP üyeliği, Hoş Geldiniz Paketi ve Car Pass'e erişimi içerir. Bu sürüm ayrıca 5 Kasım'dan itibaren dört gün erken kilidini açar. Bu arada Deluxe Edition, tam oyun ve Car Pass ile birlikte gelir. Microsoft'un diğer tüm birinci taraf oyunları gibi Forza Horizon 5 de Xbox Game Pass'te ilk günü başlatacak, ancak bu sadece Standart sürüm için.

GENİŞLETME PAKETLERİ

Forza Horizon 5 için iki genişletme paketi onaylandı, ancak şimdiye kadar bildiğimiz tek şey, her birinin haritaya yeni bir konum, daha fazla araç ve ek oyun öğeleri ekleyeceği. Forza Horizon 4, Fortune Island da dahil olmak üzere bazı etkileyici genişleme paketlerine sahipti, bu yüzden hayranların Forza Horizon 5'in genişleme içeriği için anlaşılabilir bir şekilde büyük umutları olacak.

ÖZEL SÜRÜM OYUN KUMANDASI

Microsoft'un 2021'in en büyük ve en önemli oyunlarından biri olan şirket, Forza Horizon 5'i tanıtmak için büyük gidiyor ve bu sınırlı sayıda bir denetleyici . Kontrol ünitesi, çubukları ve yüz düğmelerini de kaplayan mavi ve pembe ile sıçratılmış gibi görünen kaygan görünümlü sarı bir renk düzenine sahiptir. Ayrıca dokulu tamponlar ve tetikleyicilerle birlikte gerçek direksiyonlardan sonra modellenen "yarıştan ilham alan" doku kavramalarına sahiptir.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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