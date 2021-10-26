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FETÖ üyesi yakalandı

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FETÖ üyesi yakalandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AKÇAKOCA, DÜZCE (İHA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şahsın yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Düzce İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.S. isimli şahıs Akçakoca ilçesi Çayağzı köyünde ikamet ettiği evde yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.

(Tuncay Türkgülü/İHA)

FETÖ üyesi yakalandı

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