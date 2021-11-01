Fetih İnsani Yardım Vakfından Afganistan'da yoksul ailelere gıda yardımı

Fetih İnsani Yardım Vakfı, Afganistan'da Meydan Vardak ve Celalabad vilayetlerinde ihtiyaç sahibi 260 aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Vakfın Başkanı Yılmaz Bulat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afganistan'da iki vilayetteki yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi verdi.

Bulat, "Geçtiğimiz günlerde Kabil'de 725 aileye gıda kolisi yardımında bulunmuştuk. Bunun devamı olarak bugün Meydan Vardak vilayetinde 150 yetime ve Celalabad'da 110 aileye gıda kolisi yardımını gerçekleştirdik." dedi.

"Kış gelmeden yardımlar arttırılmalı"

Afganistan'da ekonomik sorunlar nedeniyle halkın açlıkla karşı karşıya olduğunu belirten Bulat, bu yıl ülkede yaşanan kuraklık sebebiyle kırsalda insanların durumunun daha da kötü olduğunu aktardı.

Bulat "Afganistan'ın birçok bölgesinde insanlar yiyecek ekmek dahi bulamıyor. Kış gelmeden yardımlar arttırılmalı. Bu bölgeye gıda ve kışlık giyecek gibi insani yardımlar ulaştırılmalı. Yoksa Afganistan'da yüz binlerce çocuğun öldüğü bir dram yaşanabilir." şeklinde konuştu.

Haberi Kaydet