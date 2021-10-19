Fethiye'nin tek kadın muhtarı, çalışmalarıyla örnek gösteriliyor

FETHİYE, MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinin tek kadın muhtarı Süzen Taşar, tarihi yapıları ve manzarasıyla ön plana çıkan mahallenin tanınırlığını artırmak için çalışıyor.

Ev hanımı Taşar, son yerel seçimlerde Kesikkapı Mahallesi'nin muhtarlık koltuğuna oturdu. Amintas Kaya Mezarları ile Fethiye Kalesi'nin de bulunduğu mahalleye hizmet edebilmek için çaba harcayan Taşar, yaptıklarıyla vatandaşların gönüllerine dokunuyor.

Mahallelinin sorunlarını dinleyen, ihtiyaç sahiplerine el uzatan Taşar, mahalledeki tarihi yapıların turizme kazandırılması için de çalışıyor.

"Gece gündüz mahalle sakinlerimiz için uğraşıyorum"

Taşar, AA muhabirine, mahalle sakinleriyle samimi şekilde birlikte hareket ettiklerini söyledi.

Kesikkapı Mahallesi'nin ilçenin ilk yerleşim yeri olması ve tarihi eserleriyle ön plana çıktığını anlatan Taşar, "Tarihi eserlerimiz, turistler tarafından ilgi görüyor. Eserlerimizi misafirlerimize daha iyi sunmak için belediye ve kaymakamlığımızla çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Taşar, göreve geldiği günden bu yana gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getirdi.

Mahallesine hizmet etmek için çabaladığını vurgulayan Taşar, "Bazen diğer muhtar arkadaşlara, 'Kadın çalışıyor, siz de bakın ona göre çalışın.' dediklerini duyuyorum. Severek muhtarlık yapıyorum. Ek işim yok, benim tek işim muhtarlık. Gece gündüz mahalle sakinlerimiz için uğraşıyorum. İnsanların evlerine girip, ihtiyaçlarını belirliyorum." diye konuştu.

Muhtar Taşar'ın çalışmalarından herkes memnun

Fethiye Muhtarlar Derneği Başkanı ve Karagedik Mahalle Muhtarı Niyazi Canözü ise ilçenin tek kadın muhtarının çalışmalarını gururla seyrettiklerini söyledi.

Taşar'ın mahallesinde çalmadık kapı bırakmadığına değinen Canözü, "Muhtarımız gece gündüz koşturuyor. Bizden çok başarılı. Onu bize örnek gösteriyorlar. Kendi mahallemde bile Süzen Taşar'ın çalışmalarından bahsediyorlar." ifadesini kullandı.

Mahalle sakini Fikret Duran da Taşar'ın mahalle tarihinin de ilk kadın muhtarı olduğunu kaydetti.

Muhtarlarının çok iyi çalıştığına şahit olduklarını belirten Duran, Taşar'ın mahalle sakinleriyle tek tek ilgilenmesinin memnuniyetini yaşadıklarını dile getirdi.