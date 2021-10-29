Festivalde 10 bin kase pepeçura tatlısı, 1 saatte tükendi

RİZE (DHA) - RİZE'de kokulu cinsi üzümden yapılan bir çeşit tatlı olan pepeçura için festival düzenlendi. Kent meydanında pişirilen 10 bin kase pepeçura 1 saatte tükendi.

Rize Merkez Muhtarlar Derneği'nce 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda 3'üncü Pepeçura Festivali düzenlendi. Kokulu üzümden yapılan bir çeşit tatlı olan pepeçura için bakır kazan hazır edildi. 2 ton kokulu üzüm kısık ateşte pişmeye bırakıldı. Ardından büyükçe bir süzgeçten geçirilerek ayrılan üzüm suyuna su, şeker ve mısır unu ilave edildi. Karışım koyulaşana dek kaynatılan pepeçura hazır hale getirildi. Tulum çalgısı eşliğinde türküler söylenen, horonlar oynanan alanda hazırlanan 10 bin kase pepeçura 1 saatte tükendi. Kimi vatandaşlar ise 5'er, 10'ar kase alarak evlerine götürdü.

Rize Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya da, "Yöremize ait olan kokulu üzümü kullanarak, coğrafi işaret tescilli pepeçuramızı yaptık. 2 ton üzümden elde ettiğimiz üzüm suyu ile 10 bin kase pepeçura pişirdik. Vatandaşlar üçerli beşerli kaselerden aldılar. Yaklaşık bir saatte pepeçuralarımız bitti" dedi.